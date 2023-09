पढ़ें 16 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

12:53 AM, 16-Sep-2023 Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - शाहनवाज की हत्या के आरोपियों ने अदालत में दी हाजिरी माफी कवाल कांड के दौरान मारे गए शाहनवाज की मौत के मामले में अदालत में जिरह चल रही है। कवाल कांड के दौरान मारे गए शाहनवाज की मौत के मामले में अदालत में जिरह चल रही है। और पढ़ें

12:53 AM, 16-Sep-2023 Shahjahanpur News: रावतपुर में बुखार से दो महिलाओं की मौत, 50 से ज्यादा बीमार

12:53 AM, 16-Sep-2023 Rewari News: आरपीएस शिक्षण संस्थानों पर आयकर का छापा आरपीएस के शिक्षण संस्थानों और संचालक के आवास पर शुक्रवार सुबह आयकर विभाग की टीम ने छापा मारकर कार्रवाई की है।

12:53 AM, 16-Sep-2023 Sonebhadra News: शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल पर खर्च हो डीएमएफ का पैसा DMF money should be spent on education, health and drinking water.

12:53 AM, 16-Sep-2023 Saharanpur News: एनकेजी फर्म के विरुद्ध डीएम ने दिए एफआईआर के निर्देश DM gave instructions for FIR against NKG firm

12:53 AM, 16-Sep-2023 Shahjahanpur News: 41 आपदा पीड़ित मृतक आश्रितों को मिला मुआवजा शाहजहांपुर। दैवीय आपदा, सांप डसने या किसी अन्य दुर्घटना का शिकार हुए लोगों के आश्रितों को आपदा कोष से चार-चार लाख रुपये के चेक उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें गंगा की बाढ़ में डूबे चार लोग भी शामिल हैं।

12:53 AM, 16-Sep-2023 Jalaun News: एसडीएम और सीओ ने जोल्हूपुर रेलवे ओवरब्रिज का किया निरीक्षण जोल्हूपुर कदौरा रोड में रेलवे लाइन को पार करने के लिए जोल्हूपुर क्रॉसिंग में ओवरब्रिज का निर्माण कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड तथा सेतु निगम के द्वारा पिछले सात वर्षों से चल रहा है।

12:53 AM, 16-Sep-2023 Sonebhadra News: योजनाओं की सुस्त प्रगति पर सात अधिकारियों को नोटिस Notice to seven officers on slow progress of schemes

12:53 AM, 16-Sep-2023 Shahjahanpur News: कबाड़ के दुकानदार पर पीटकर घायल करने का आरोप खुटार। मोहल्ला इंदिरानगर निवासी रचित गुप्ता ने एक कबाड़ व्यापारी पर पीटकर घायल करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है।

12:53 AM, 16-Sep-2023 Sant Kabir Nagar News: जेवरात लेकर भागने वाले दो आरोपियों पर केस दर्ज Case registered against two accused who ran away with jewelery