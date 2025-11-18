पढ़ें 19 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:00 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:00 AM IST
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Almora News: देवी मंदिरों में भजन-कीर्तन से भक्तिमय हुआ माहौलदेवी मंदिरों में भजन-कीर्तन से भक्तिमय हुआ माहौल और पढ़ें
01:00 AM, 19-Oct-2026
Faridabad News: सर्दियों से पहले दुरुस्त किए जाएंगे शहर के सभी रैन बसेरेAll night shelters in the city will be spruced up before winter. और पढ़ें
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Sant Kabir Nagar News: सड़क की सफाई के निर्देश निरीक्षण कर लिया जायजामूर्ति विसर्जन को लेकर नगर पंचायत बेलहर कला में साफ-सफाई की और पढ़ें
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Bareilly News: बेटी-दामाद के झगड़े में बीच-बचाव करने गए ससुर की मौतबहेड़ी। मोहल्ला शेरनगर में बेटी-दामाद के बीच के झगड़े में बीच-बचाव करने आए ससुर की धक्का लगने से गिरकर मौत हो गई। और पढ़ें
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Sitapur News: नदी किनारे मगरमच्छ से दहशतनदी किनारे मगरमच्छ से दहशत और पढ़ें
12:59 AM, 19-Oct-2026
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12:59 AM, 19-Oct-2026
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