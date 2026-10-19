न्यूज डायरी: कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम ईश्वरप्पा को धमकी भरे कॉल, पुलिस से की जांच की मांग

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झारखंड के गिरिडीह जिले में एलपीजी सिलिंडर विस्फोट में एक महिला और उसकी भतीजी की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार शाम खाना बनाते समय 5 किलो का सिलिंडर आग की लपटों में घिर गया। मंगासो गांव की निवासी कविता देवी (26) ने इसे अपने घर से बाहर फेंकने की कोशिश की। हालांकि, जलता हुआ सिलिंडर एक दीवार से टकराया और फट गया। पुलिस के मुताबिक कविता देवी घायल हो गईं और अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई, जबकि उनकी भतीजी शीतल कुमारी (4) की मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों के अनुरोध पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। विज्ञापन छात्रसंघ चुनाव के बाद सीएम माझी का बीजेडी पर आरोप, युवाओं पर नहीं था भरोसा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने रविवार को बीजेडी पर आठ साल तक छात्र संघ चुनाव न कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेडी को युवाओं पर भरोसा नहीं था। माझी ने बताया कि उनकी सरकार ने विरोध प्रदर्शनों के बावजूद चुनाव कराने का फैसला किया है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में हुए कॉलेज और विश्वविद्यालय चुनाव शांतिपूर्ण रहे। मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं पर अपनी सरकार के मजबूत विश्वास पर जोर दिया। उन्होंने घोषणा की कि सरकारी संस्थानों में केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, भुवनेश्वर, कटक, बेरहामपुर, बालासोर और राउरकेला जैसे बड़े शहरों में नए छात्रावास बनेंगे। छात्रों को इन छात्रावासों से बस सेवा भी प्रदान की जाएगी। विज्ञापन

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सस्ते गैजेट व उन्नत तकनीक से बढ़ रहा ई-कचरे का पहाड़

नई तकनीक और सस्ते इलेक्ट्रॉनिक सामान ने जिंदगी आसान बनाई है, लेकिन उपकरणों को जल्दी बदलने की आदत पर्यावरण के लिए नई चुनौती बन रही है। पुराने मोबाइल, लैपटॉप, बैटरी और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाला कचरा लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान मार्च तक 14.14 लाख मीट्रिक टन ई-कचरा दर्ज किया गया। इसे सुरक्षित तरीके से इकट्ठा करना और पुनर्चक्रित करना अब बड़ी जरूरत बन गया है। सीपीसीबी के अनुसार देश में 2023-24 के दौरान 12,54,286 मीट्रिक टन ई-कचरा पैदा हुआ। 2024- 25 में यह बढ़कर 13,97,955 मीट्रिक टन हो गया। वहीं, 2025-26 के लिए मार्च 2026 तक उपलब्ध आंकड़ा 14,14,645 मीट्रिक टन है।

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गुजरात में गरबा के बाद नृशंस हत्या, पुरानी रंजिश बनी वजह

गुजरात के अहमदाबाद अंतर्गत अमराईवाड़ी थाना क्षेत्र में विकेश गुर्जर की हत्या कर दी गई। एसीपी क्रुणाल देसाई (प्रथम डिवीजन) ने बताया कि सुधन राजपूत के कहने पर रोहित गड़ा ने विकेश गुर्जर की हत्या कर दी, ऐसी शिकायत मिली है। रात में गरबा खेलकर लौटते समय, गुलाब नगर इलाके में चाकू से वार करके विकेश की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद, पीड़ित के भाई अभिषेक गुर्जर ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें तैनात की गई हैं। करीब दो महीने पहले विकेश और आरोपियों के बीच विवाद हुआ था; इसी विवाद को हत्या का कारण माना जा रहा है।

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भारत से इंडोनेशिया भेजा गया सुमात्रा मूल का बेबी ओरंगुटान

भारत में नवंबर 2024 में बचाए गए सुमात्रा मूल के एक बेबी ओरंगुटान को 19 अक्तूबर को इंडोनेशिया वापस भेज दिया गया। जकार्ता स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक, यह काम दोनों देशों की वन्यजीव संरक्षण एजेंसियों और सिटी प्रबंधन प्राधिकरणों के संयुक्त प्रयासों से संभव हुआ।



असम में दुर्गा पूजा पंडाल देखकर लौट रहे युवकों की कार ट्रक से टकराई

असम के दरांग जिले में सोमवार आधी रात एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, छह युवक मंगलदई शहर में दुर्गा पूजा के पंडाल देखकर अपने घर खारुपेटिया लौट रहे थे। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर धुला के सरकार चरियाली के पास उनकी कार आगे चल रहे तेजपुर जा रहे एक मालवाहक ट्रक से पीछे से टकरा गई। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घायलों को बेहतर इलाज के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया है।