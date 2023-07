पढ़ें 13 जुलाई के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

12:30 AM, 13-Jul-2023 Bijnor News: मालन, गंगा और कोटावाली नदी का जलस्तर बढ़ा बारिश होने से दूसरे दिन भी कोटावाली, मालन और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। कोटावाली और मालन नदी ने कृषि भूमि का कटान किया। जलभराव से किसानों की फसलें जलमग्न हो गईं। और पढ़ें

12:30 AM, 13-Jul-2023 Ballia News: कटानरोधी कार्य अधूरा मिलने पर डीएम ने दी चेतावनी DM warns on anti-erosion work incomplete DM warns on anti-erosion work incomplete

12:28 AM, 13-Jul-2023 Varanasi News: कार्पेट सिटी फेस टू के भूमि अधिग्रहण के लिए 100 करोड़ की आवश्यकता 100 crore required for land acquisition of carpet city phase two 100 crore required for land acquisition of carpet city phase two

12:28 AM, 13-Jul-2023 Baghpat News: बारिश का कहर, जलभराव से जूझ रहा शहर Rain wreaks havoc, city battling waterlogging Rain wreaks havoc, city battling waterlogging

12:27 AM, 13-Jul-2023 Jammu : पुंछ में नियंत्रण रेखा पर दुर्घटनावश चली गोली, अखनूर के जवान की मौत उसकी पहचान दीपक कुमार (24) पुत्र गणेश दास निवासी पलांवाला अखनूर, जम्मू के रूप में हुई है। सूचना के बाद पुलिस ने शव का कब्जे में लेकर देर रात शव को राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पहुंचा दिया है। वीरवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा।

12:27 AM, 13-Jul-2023 Chitrakoot News: चार दुकान घर में लाखों की चोरी मानिकपुर क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी सत्येंद्र पटेल ने बताया कि चोरों ने घर में चोरी को अंजाम दिया। वह घर से दूर चक्की में गेहूं पीस रहे थे। मानिकपुर क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी सत्येंद्र पटेल ने बताया कि चोरों ने घर में चोरी को अंजाम दिया। वह घर से दूर चक्की में गेहूं पीस रहे थे।

12:27 AM, 13-Jul-2023 Hamirpur News: फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव

12:27 AM, 13-Jul-2023 Firozabad News: शिकोहाबाद सपा विधायक के खिलाफ प्रधानों ने किया प्रदर्शन EO accepted the demands, the picketing of the councilors ended EO accepted the demands, the picketing of the councilors ended

12:27 AM, 13-Jul-2023 Chandauli News: धनबाद और तांंबरम के बीच चलेगी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन Unreserved special train will run between Dhanbad and Tambaram Unreserved special train will run between Dhanbad and Tambaram