पढ़ें 12 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

11:54 PM, 11-Aug-2023 Jaunpur News: अधिवक्ताओं के समर्थन में उतरे विधायक Legislators came out in support of advocates Legislators came out in support of advocates और पढ़ें

विज्ञापन

11:54 PM, 11-Aug-2023 Sitapur News: 20 सेमी. घटी सरयू, समस्याएं अब भी कम नहीं 20 सेमी. घटी सरयू, समस्याएं अब भी कम नहीं 20 सेमी. घटी सरयू, समस्याएं अब भी कम नहीं और पढ़ें

11:53 PM, 11-Aug-2023 Baghpat News: ड्यूटी पर नहीं लौट रहे 20 से अधिक परिचालक ड्यूटी पर नहीं लौट रहे 20 से अधिक परिचालक ड्यूटी पर नहीं लौट रहे 20 से अधिक परिचालक और पढ़ें

11:53 PM, 11-Aug-2023 Pilibhit News: बाइक चोरी की रिपोर्ट में बदल दिया घटना स्थल मोहल्ला रजागंज से चोरी हुई बाइक की पुलिस ने ई-रिपोर्ट दर्ज की। मगर घटना स्थल ही बदल दिया। घटना स्थल सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र का दिखा दिया गया। मोहल्ला रजागंज से चोरी हुई बाइक की पुलिस ने ई-रिपोर्ट दर्ज की। मगर घटना स्थल ही बदल दिया। घटना स्थल सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र का दिखा दिया गया। और पढ़ें

विज्ञापन

11:53 PM, 11-Aug-2023 Saharanpur News: ट्रैक्टर मार्च रोकने का प्रयास, किसानों और पुलिस में हुई तीखी नोकझोंक Attempt to stop the tractor march, there was a heated argument between the farmers and the police और पढ़ें

11:53 PM, 11-Aug-2023 Kannauj News: पॉक्सो मामलों में तेजी से हो पैरवी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर रोक लगाने के लिए मुकदमों की तेजी और प्रभावी पैरवी पर जोर दिया गया है। डीएम शुभ्रांत शुक्ल ने कलक्ट्रेट में हुई समीक्षा बैठक के दौरान अफसरों और अभियोजन से जुड़े जिम्मेदारों संग बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिया है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर रोक लगाने के लिए मुकदमों की तेजी और प्रभावी पैरवी पर जोर दिया गया है। डीएम शुभ्रांत शुक्ल ने कलक्ट्रेट में हुई समीक्षा बैठक के दौरान अफसरों और अभियोजन से जुड़े जिम्मेदारों संग बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिया है। और पढ़ें

11:53 PM, 11-Aug-2023 Sitapur News: मनरेगा के 112 मामलों की अधर में लटकी जांच मनरेगा के 112 मामलों की अधर में लटकी जांच मनरेगा के 112 मामलों की अधर में लटकी जांच और पढ़ें

11:53 PM, 11-Aug-2023 Baghpat News: रालोद की 100 से ज्यादा पदाधिकारियों की जिला कार्यकारिणी का गठन रालोद की 100 से ज्यादा पदाधिकारियों की जिला कार्यकारिणी का गठन और पढ़ें

11:53 PM, 11-Aug-2023 Sultanpur News: एक करोड़ से बनेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 10 फूड ग्रेन स्टोरेज 10 food grain storages of public distribution system will be built with one crore 10 food grain storages of public distribution system will be built with one crore और पढ़ें

11:53 PM, 11-Aug-2023 Jaunpur News: बच्चों में विकसित करें वैज्ञानिक सोच Develop scientific thinking in children Develop scientific thinking in children और पढ़ें

11:52 PM, 11-Aug-2023 Pilibhit News: रंगोली प्रतियोगिता की विजयी प्रतिभागियों को किया पुरस्कृत बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और मेरी माटी-मेरा देश के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बालिका संगोष्ठी व रंगोली, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता कराई गई। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। और पढ़ें

11:52 PM, 11-Aug-2023 Ambala: उफान पर टांगरी, दिनभर अलर्ट, शाम को राहत, सिंचाई विभाग की ओर से बनाए बांध और गहराई ने बचाया सिंचाई विभाग की ओर से बनाए बांध और गहराई ने नुकसान से बचाया। मुनादी के बाद सामान समेटा था। 02 माह में चौथी बार मुसीबत का उफान आया। 13 हजार 500 क्यूसेक पानी का स्तर रहा। सुबह 09 बजे मुनादी कराई थी। और पढ़ें