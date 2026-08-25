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Hindi News ›   India News ›   Stone Pelting on Vande Bharat in Gujarat: UP Governor Anandiben Patel Was Aboard, Accused Held Near Surat

गुजरात में वंदे भारत पर पथराव: यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कर रही थीं सफर, पूछताछ में क्या बोला आरोपी?

Tue, 25 Aug 2026 11:05 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Tue, 25 Aug 2026 11:05 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मंगलवार शाम मुंबई-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर रही थीं, तभी सूरत के पास ट्रेन पर एक व्यक्ति ने कथित तौर पर पत्थर फेंक दिए। घटना के बाद आरपीएफ ने आरोपी को पकड़ लिया। किसी यात्री को चोट नहीं लगी और राज्यपाल भी सुरक्षित रहीं। लेकिन ट्रेन पर पथराव क्यों किया गया? जांच में आरोपी ने इस घटना को लेकर क्या बताया? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...

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Stone Pelting on Vande Bharat in Gujarat: UP Governor Anandiben Patel Was Aboard, Accused Held Near Surat
पूछताछ में क्या बोला आरोपी? - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सवार होने वाली मुंबई-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस पर मंगलवार शाम सूरत के पास कथित तौर पर पथराव किया गया। घटना सूरत जिले के उतराण पुलिस थाना क्षेत्र में हुई। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के पुलिस अधीक्षक अभय सोनी के अनुसार, घटना के तुरंत बाद रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की गश्ती टीम ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना में किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है।

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राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ट्रेन में कहां से सवार हुई थीं?

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दमन में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापी स्टेशन पहुंची थीं। इसके बाद उन्होंने वापी से मुंबई-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा शुरू की। इसी दौरान सूरत के पास ट्रेन पर पत्थर फेंके जाने की घटना हुई। अधिकारी के अनुसार, जिस डिब्बे पर पत्थर लगा, वह उस कोच से काफी दूर था, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बैठी थीं।

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पत्थर फेंकने वाले व्यक्ति ने पूछताछ में क्या बताया?

पश्चिम रेलवे के अधिकारी के अनुसार, आरोपी के बैग से पत्थर मिले हैं। आरपीएफ की पूछताछ में उसने बताया कि वह एक कुत्ते पर पत्थर फेंक रहा था। अधिकारी ने यह भी बताया कि इससे पहले गुजरने वाली एक मालगाड़ी पर भी उसने कथित तौर पर पत्थर फेंके थे। आरोपी को घटना के तुरंत बाद आरपीएफ की फुट पेट्रोलिंग टीम ने पकड़ लिया था। पुलिस और रेलवे अधिकारियों की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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क्या राज्यपाल या किसी यात्री को चोट लगी?

अधिकारी के मुताबिक, घटना में किसी को चोट नहीं लगी। जिस कोच पर पत्थर लगा, उसमें कांच पर केवल मामूली खरोंच आई है। राज्यपाल जिस कोच में यात्रा कर रही थीं, वह पत्थर लगने वाले कोच से काफी दूर था। अधिकारी ने कहा कि घटना के पीछे किसी जानबूझकर की गई साजिश या किसी साजिशन प्रयास का संकेत नहीं मिला है। आरोपी की मानसिक स्थिति थोड़ी अस्थिर बताई गई है। मामले में उतराण पुलिस और रेलवे अधिकारी आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।

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