चलो दिल्ली: राहुल गांधी के नेतृत्व में रवाना हुए इंडिया ब्लॉक के सांसद, रामलीला मैदान तक करेंगे मार्च

12:33 PM, 01-Nov-2026 राहुल गांधी के साथ मिंटो ब्रिज के लिए रवाना हुए विपक्षी दलों के नेता और सांसद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर से इंडिया ब्लॉक के सांसद मिंटो ब्रिज के लिए रवाना होना शुरू हो चुके हैं। राहुल गांधी भी इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ खुली बस में मिंटो ब्रिज के लिए रवाना हुए।

#WATCH | Delhi: INDIA bloc leaders, including Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, Farooq Abdullah, Tejashwi Yadav, Akhilesh Yadav, Supriya Sule, Abhishek Banerjee, KC Venugopal and others move towards Ramlila Maidan for INDIA bloc's mega rally. https://t.co/7F092p3fzS — ANI (@ANI) November 1, 2026 कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर से इंडिया ब्लॉक के सांसद मिंटो ब्रिज के लिए रवाना होना शुरू हो चुके हैं। राहुल गांधी भी इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ खुली बस में मिंटो ब्रिज के लिए रवाना हुए।

12:16 PM, 01-Nov-2026 हिमंत बिस्व सरमा बोले- घुसपैठियों को बचाने के लिए हो रही नौटंकी हिमाचल प्रदेश के शिमला में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, "राहुल गांधी इसलिए रो रहे हैं, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इन घुसपैठियों को बसाने के लिए ही वह यह पूरा ड्रामा कर रहे हैं। हालांकि, देश की जनता कभी भी घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होने देगी। हम चुनाव आयोग और देश के नागरिकों के साथ मजबूती से खड़े हैं। वह पागल हैं, उन्हें मानसिक अस्पताल में होना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा, "बंगाल और असम जैसे राज्यों में घुसपैठियों का मुद्दा हर कोई स्वीकार करता है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक इस पर चर्चा हुई है। अगर एसआईआर नहीं होगा, तो घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से कैसे हटाए जाएंगे? हमें 'बाबरों और औरंगजेबों' को मतदाता सूची से बाहर करने के लिए एसआईआर की जरूरत है।" उन्होंने कहा, "हिमाचल प्रदेश और केरल में हुए चुनावों का क्या? क्या उन्हें भी रद्द कर देना चाहिए? रायबरेली से उनका अपना चुनाव क्या रद्द किया जाना चाहिए? कांग्रेस से कहिए कि पहले अपनी सरकारों से इस्तीफा दे, फिर हमसे बात करे। उन्हें लगता है कि उनकी अपनी सरकारें ठीक हैं, लेकिन जहां भाजपा सत्ता में है, वहां उन्हें वोट चोरी नजर आती है। यह कैसा दोहरा मापदंड है? यह पूरा ड्रामा सिर्फ घुसपैठियों को बचाने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं।"

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12:09 PM, 01-Nov-2026 जेपी नड्डा बोले- भारत में सत्ता परिवर्तन का एजेंडा नहीं चलेगा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर रामलीला मैदान में होने वाली रैली को लेकर निशाना साधा। उन्होंने सिख दंगों का जिक्र करते हुए कहा, 'राहुल गांधी, ध्यान से सुन लीजिए। यह भारत है, कोई 'बनाना रिपब्लिक' नहीं, जहां आप जब चाहें लोगों को आगजनी के लिए उकसा दें, दंगे भड़काएं या 'सत्ता परिवर्तन' का एजेंडा चलाने लगें। राहुल गांधी, ऐसे सपने देखना बंद कर दीजिए। भारत दुनिया का सबसे पुराना और सबसे मजबूत लोकतंत्र है। 1 नवंबर भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बदनाम और काला दिन है। इसी दिन कांग्रेस पार्टी द्वारा पाले-पोसे गए गुंडों ने हमारे निर्दोष सिख भाइयों का नरसंहार किया था। हजारों सिख परिवार रातोंरात बेघर हो गए और हजारों महिलाओं ने अपने पति खो दिए। देश उस घटना को नहीं भूला है। आज भी दिल्ली की 'विधवा कॉलोनी' कांग्रेस के इतिहास के उस भयावह और खूनी अध्याय की गवाही देती है। उस गंभीर अपराध के लिए गांधी परिवार ने आज तक सिख समुदाय से ईमानदारी से माफी नहीं मांगी है। कांग्रेस की असंवेदनशीलता और राहुल गांधी की छोटी सोच देखिए। इस काले दिन, जब देश को अपने शहीदों और पीड़ितों को याद करना चाहिए, राहुल गांधी रामलीला मैदान में खड़े होकर सिर्फ अपना राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ाने में लगे हैं।"

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर रामलीला मैदान में होने वाली रैली को लेकर निशाना साधा। उन्होंने सिख दंगों का जिक्र करते हुए कहा, 'राहुल गांधी, ध्यान से सुन लीजिए। यह भारत है, कोई 'बनाना रिपब्लिक' नहीं, जहां आप जब चाहें लोगों को आगजनी के लिए उकसा दें, दंगे भड़काएं या 'सत्ता परिवर्तन' का एजेंडा चलाने लगें। राहुल गांधी, ऐसे सपने देखना बंद कर दीजिए। भारत दुनिया का सबसे पुराना और सबसे मजबूत लोकतंत्र है। 1 नवंबर भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बदनाम और काला दिन है। इसी दिन कांग्रेस पार्टी द्वारा पाले-पोसे गए गुंडों ने हमारे निर्दोष सिख भाइयों का नरसंहार किया था। हजारों सिख परिवार रातोंरात बेघर हो गए और हजारों महिलाओं ने अपने पति खो दिए। देश उस घटना को नहीं भूला है। आज भी दिल्ली की 'विधवा कॉलोनी' कांग्रेस के इतिहास के उस भयावह और खूनी अध्याय की गवाही देती है। उस गंभीर अपराध के लिए गांधी परिवार ने आज तक सिख समुदाय से ईमानदारी से माफी नहीं मांगी है। कांग्रेस की असंवेदनशीलता और राहुल गांधी की छोटी सोच देखिए। इस काले दिन, जब देश को अपने शहीदों और पीड़ितों को याद करना चाहिए, राहुल गांधी रामलीला मैदान में खड़े होकर सिर्फ अपना राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ाने में लगे हैं।"

12:03 PM, 01-Nov-2026 सपा सांसद इकरा हसन बोलीं- सड़कों पर उतरना ही जनता के पास एकमात्र रास्ता समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा, "जब जनता अपने अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरती है और उसका सभी संस्थाओं से भरोसा उठ जाता है, तो इसकी वजह यह होती है कि आपने हर जगह स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्थाओं के अस्तित्व को योजनाबद्ध तरीके से खत्म कर दिया है। ऐसे में लोकतंत्र में जनता के पास यही एक रास्ता बचता है। इसके अलावा, यह हमारा मौलिक अधिकार है। आज हम सत्ता में बैठे लोगों को दिखा देंगे कि यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक पार्टियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस देश की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है।"

11:58 AM, 01-Nov-2026 भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले- व्यापारियों को नहीं हो रहा कोई नुकसान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, "राहुल गांधी के आह्वान पर लाखों लोग यहां पहुंच रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के सभी नेता इस रैली में शामिल होंगे। यह जनता की आवाज है और ज्ञानेश कुमार को पद छोड़ना होगा। व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जब लोग यहां आएंगे, तो वे कुछ न कुछ खरीदारी भी करेंगे।"

11:53 AM, 01-Nov-2026 इंडिया ब्लॉक की रैली को लेकर क्या बोले सपा सांसद प्रिया सरोज और जियाउर्रहमान बर्क? समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने कहा, "हम इस रैली में इसलिए शामिल हो रहे हैं, क्योंकि यह जनता की मांग है। लोग चाहते हैं कि हम उन आरोपों पर सरकार से जवाब मांगें, जो लगातार लगाए जा रहे हैं। विपक्ष लंबे समय से चुनाव आयोग की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठा रहा है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी कि अगर सब कुछ ठीक है, तो आयोग सामने आए और तथ्यों व सबूतों के आधार पर जवाब दे। केवल राजनीतिक बयानबाजी न करे। हम लगातार कह रहे हैं कि अगर आप सही हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। लेकिन आप न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पा रहे हैं और न ही सवालों के जवाब दे रहे हैं। ऐसे में जनता को यह समझ आने लगा है कि चुनाव आयोग एक ही पार्टी को बचाने और उसे सत्ता में बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। इससे एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की छवि का मजाक बनकर रह गई है।" समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा, "हम पूरी तरह एकजुट हैं और आज पूरी ताकत के साथ इस रैली को सफल बनाएंगे। भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन इस रैली को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे इसमें सफल नहीं होंगे। हमारी रैली पूरी ताकत के साथ होगी। जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते और एसआईआर पर रोक नहीं लगाई जाती, तब तक हम इस मुद्दे पर अपना संघर्ष जारी रखेंगे।"

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11:42 AM, 01-Nov-2026 कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एसआईआर को लेकर किस पर साधा निशाना? कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, "हमें मतदाता सूची पूरी तरह त्रुटिरहित चाहिए। यह बेहतर होगा कि मतदाता सूची में एक-दो मृत लोगों के नाम रह जाएं, लेकिन 13 करोड़ वास्तविक मतदाताओं के नाम न हटाए जाएं।" उन्होंने आगे कहा, "भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकार चुनाव आयोग द्वारा नहीं छीने जाने चाहिए। आयोग ने जो किया, वह पूरी तरह गलत था। इस देश में पिछले 80 वर्षों से हम बिना ऐसी किसी समस्या के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराते आए हैं। इस दौरान कभी इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए गए।"

उन्होंने कहा, "आप 13 करोड़ मतदाताओं के नाम नहीं काट सकते। जैसा कि राहुल गांधी ने कल बताया था, भारत की वयस्क आबादी के 15 फीसदी लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। यह स्वीकार्य नहीं है। यह एक गंभीर समस्या है। हम सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। पूरा इंडिया ब्लॉक यहां मौजूद है। हम इस रैली को लेकर उत्साहित हैं। इसके जरिए पूरा देश संवैधानिक संस्थाओं को स्पष्ट संदेश देना चाहता है कि भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।"

11:40 AM, 01-Nov-2026 कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले- भाजपा की तानाशाही सरकार की विदाई तय कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, "1942 में महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जाग उठा था। आज भी भारत की जनता ने वोटों की चोरी रोकने और लोकतंत्र को बचाने का संकल्प ले लिया है। कुछ लोग यहां आएंगे, तो कुछ मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे। भाजपा की तानाशाही सरकार की विदाई अब तय है।"

11:38 AM, 01-Nov-2026 पवन खेड़ा बोले- केंद्रीय गृह मंत्री और सरकार डरे हुए हैं इंडिया ब्लॉक की रैली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "अब आप देख सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री और पूरी सरकार किस तरह डरी हुई है। बार-बार बयान जारी कर धारा 163 का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन जब नितिन नवीन सड़कों पर निकलते हैं, तब यह धारा 163 लागू नहीं की जाती। अब जब इंडिया ब्लॉक के आह्वान पर लोग बाहर निकल रहे हैं, तो सरकार बेचैन हो रही है। घबराइए मत, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह देश की आवाज है और आपको इसे सुनना ही पड़ेगा।"