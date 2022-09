राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार, फैंस के बाद अब शत्रुघ्न सिन्हा ने एम्स से मांगा डेली हेल्थ बुलेटिन

10:00 AM, 12-Sep-2022

अभिनेता ने लिखा, हम वास्तव में अभिनेता, स्टैंड अप कॉमेडियन किंग, उत्कृष्ट, स्व-निर्मित आदमी, एक बहुत ही अच्छे इंसान राजू श्रीवास्तव के बारे में चिंतित चिंतित हैं, कोई भी कल्पना कर सकता है कि उनकी पत्नी और परिवार को किस आघात से गुजरना पड़ रहा है। यह बहुत निराशाजनक है कि वह एक महीने से अस्पताल में हैं। अगर डॉक्टर/अस्पताल उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर एक बुलेटिन जारी करेंगे तो काफी मदद होगी। आशा और प्रार्थना करता हूं कि वह जल्द ही इससे बाहर आ जाएं। हर कोई उनके सुचारू रूप से स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा है।

for a month now, at this young age with no positive response coming in. Appreciate, if the doctors/hospital would issue a fresh bulletin on his health status. Hope,wish & pray that he comes out of it soon. Everybody is praying for his smooth recovery. 🙏