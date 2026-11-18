🗣️ 𝙄𝙩 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙗𝙚 𝙖 𝙥𝙚𝙧𝙛𝙚𝙘𝙩 𝙩𝙤𝙪𝙧 𝙞𝙛 𝙬𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙩𝙤 𝙬𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙏𝙚𝙨𝙩 𝙨𝙚𝙧𝙞𝙚𝙨 #TeamIndia Captain Shubman Gill on the determination to continue the good work in New Zealand 🙌 #NZvIND | @ShubmanGill https://t.co/JZ8lFlceHz — BCCI (@BCCI) November 17, 2026

बेसिन रिजर्व की पिच पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है। यहां की सतह अक्सर हरी दिखाई देती है और शुरुआती दो दिनों में सीम गेंदबाजों को उछाल तथा मूवमेंट मिल सकता है। हालांकि, कई बार एक सत्र के बाद पिच बल्लेबाजी के लिए आसान भी हो जाती है। ऐसे में भारतीय टीम चार तेज गेंदबाजों के विकल्प के साथ उतरने पर विचार कर सकती है।जसप्रीत बुमराह की जगह तय है। उनके साथ मोहम्मद सिराज का खेलना भी अहम माना जा रहा है। सिराज और विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल इस सीरीज में खेलते हैं तो अपने टेस्ट करियर का 50वां मुकाबला पूरा कर सकते हैं। तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ के बीच मुकाबला हो सकता है। प्रसिद्ध के पास पहले से टेस्ट क्रिकेट खेलने का अनुभव है, जबकि गुरनूर ने वनडे सीरीज में अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है।चौथे तेज गेंदबाज के लिए आकाश दीप और अंशुल कंबोज विकल्प हैं। दोनों ने गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी करने की क्षमता भी दिखाई है। नीतीश कुमार रेड्डी भी एक विकल्प हैं, जिनसे टीम को अतिरिक्त बल्लेबाजी गहराई मिल सकती है। यदि भारत चार विशेषज्ञ तेज गेंदबाजों के साथ उतरता है तो आकाश दीप या अंशुल कंबोज को मौका मिल सकता है। वहीं, बल्लेबाजी को अतिरिक्त मजबूती देने के लिए नीतीश को चुना जा सकता है।