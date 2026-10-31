Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 31 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

04:52 PM, 31-Oct-2026 बिहार: प्रदेश में बनेगी सरदार पटेल सबसे ऊंची प्रतिमा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एलान सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। पटना में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में उन्होंने वर्ष 2030 तक एक करोड़ लोगों को रोजगार देने और स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े सुधार का लक्ष्य भी बताया। सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। पटना में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में उन्होंने वर्ष 2030 तक एक करोड़ लोगों को रोजगार देने और स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े सुधार का लक्ष्य भी बताया। और पढ़ें

04:28 PM, 31-Oct-2026 बिहार: नोट डबलिंग का झांसा देकर ठगी की तैयारी, दिल्ली के तीन युवक मुंगेर में गिरफ्तार बिहार के मुंगेर में नोट डबलिंग के नाम पर ठगी करने की कोशिश कर रहे दिल्ली के तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के बैग से 500-500 रुपये के असली नोटों के बीच कागज के टुकड़े रखकर बनाई गई संदिग्ध गड्डी बरामद हुई। पुलिस ने नकदी, मोबाइल फोन और बिस्कुट के पैकेट भी जब्त किए हैं।

और पढ़ें बिहार के मुंगेर में नोट डबलिंग के नाम पर ठगी करने की कोशिश कर रहे दिल्ली के तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के बैग से 500-500 रुपये के असली नोटों के बीच कागज के टुकड़े रखकर बनाई गई संदिग्ध गड्डी बरामद हुई। पुलिस ने नकदी, मोबाइल फोन और बिस्कुट के पैकेट भी जब्त किए हैं।

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04:07 PM, 31-Oct-2026 बिहार: मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग को लेकर विवाद, छात्रों के दो गुट आमने-सामने; परिसर में तनाव मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग को लेकर छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर विवाद होने की खबर सामने आई है। देखते ही देखते कॉलेज परिसर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। छात्रों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि कॉलेज परिसर में अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग को लेकर छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर विवाद होने की खबर सामने आई है। देखते ही देखते कॉलेज परिसर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। छात्रों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि कॉलेज परिसर में अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। और पढ़ें

03:57 PM, 31-Oct-2026 बिहार: नशा मुक्ति केंद्र में 24 वर्षीय युवक की मौत, संचालक पर मारपीट और इलाज में लापरवाही के आरोप सासाराम के नशा एवं पुनर्वास मुक्ति केंद्र में 24 वर्षीय युवक की मौत के बाद परिजनों और अन्य मरीजों ने हंगामा किया। केंद्र संचालक पर मारपीट, इलाज में लापरवाही और पैसे मांगने के आरोप लगे हैं। मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और पढ़ें

01:05 PM, 31-Oct-2026 बिहार बोर्ड परीक्षा 2027: 10वीं-12वीं के डमी प्रवेश पत्र जारी, सुधार के लिए एक हफ्ते का समय, नोट करें शेड्यूल बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 का डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। विद्यार्थी 1 से 7 नवंबर 2026 तक अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर विवरण जांच सकते हैं। किसी भी त्रुटि का सुधार शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से ऑनलाइन कराया जाएगा।

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12:59 PM, 31-Oct-2026 बिहार न्यूज: नहर में मिला कंसल्टेंट मैनेजर का शव, पास खड़ी कार में खून के निशान; हत्या की आशंका मुजफ्फरपुर में करजा थाना क्षेत्र के खरौना गांव के पास तिरहुत नहर में कंसल्टेंट मैनेजर राहुल ठाकुर (40) का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वह पताही खरौना गांव के निवासी और एक शिक्षक के पुत्र थे। घटनास्थल के पास उनकी कार संदिग्ध हालत में खड़ी मिली, जिसमें एक बैग और खून के छींटे होने की बात सामने आई है। मुजफ्फरपुर में करजा थाना क्षेत्र के खरौना गांव के पास तिरहुत नहर में कंसल्टेंट मैनेजर राहुल ठाकुर (40) का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वह पताही खरौना गांव के निवासी और एक शिक्षक के पुत्र थे। घटनास्थल के पास उनकी कार संदिग्ध हालत में खड़ी मिली, जिसमें एक बैग और खून के छींटे होने की बात सामने आई है। और पढ़ें

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11:59 AM, 31-Oct-2026 बिहार के आज कितने जिलों में बारिश का अलर्ट, पटना में अगले पांच दिनों तक कैसा रहेगा मौसम? जानिए मौसम का हाल मौसम विभाग ने शनिवार को राज्य के 13 जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवा की चेतावनी जारी की है। पटना में आज भी धूप नहीं निकली। सुबह से ही ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आइये जानते हैं पूरा मामला... मौसम विभाग ने शनिवार को राज्य के 13 जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवा की चेतावनी जारी की है। पटना में आज भी धूप नहीं निकली। सुबह से ही ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आइये जानते हैं पूरा मामला... और पढ़ें

11:32 AM, 31-Oct-2026 पटना में आज: किसानों को इस खास का लाभ लेने का आज आखिरी मौका; नगर निगम में क्या खास होगा? पटना में आज कई अहम गतिविधियां होंगी। एक दिन पहले लंबित मांगों को लेकर नगर निगमकर्मी ने प्रदर्शन किया था। आज नगर निगम की मेयर ने स्थायी समिति थी बैठक बुलाई है। वहीं बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए नए क्षेत्रों में गन्ना फसल का क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम शुरू किया। इसका लाभ पाने का आज किसानों के पास आखिरी मौका है। पटना में आज कई अहम गतिविधियां होंगी। एक दिन पहले लंबित मांगों को लेकर नगर निगमकर्मी ने प्रदर्शन किया था। आज नगर निगम की मेयर ने स्थायी समिति थी बैठक बुलाई है। वहीं बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए नए क्षेत्रों में गन्ना फसल का क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम शुरू किया। इसका लाभ पाने का आज किसानों के पास आखिरी मौका है। और पढ़ें

10:52 AM, 31-Oct-2026 बिहार: पटना-मुजफ्फरपुर के रेस्टोरेंट में रेड, कहां मिला बासी खाना, कितने सामान जब्त किए गए? जानिए पूरी बात Patna News: पटना और मुजफ्फरपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई सामान जब्त कर नष्ट कराया गया। कई रेस्टोरेंट में बासी और एक्सपायर्ड सामग्री मिली। जानिए पूरा मामला... Patna News: पटना और मुजफ्फरपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई सामान जब्त कर नष्ट कराया गया। कई रेस्टोरेंट में बासी और एक्सपायर्ड सामग्री मिली। जानिए पूरा मामला... और पढ़ें