बिहार: नोट डबलिंग का झांसा देकर ठगी की तैयारी, दिल्ली के तीन युवक मुंगेर में गिरफ्तार

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कोतवाली थाना पुलिस ने जिला आसूचना इकाई के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए तीनों युवकों को गिरफ्तार किया। कोतवाली थानाध्यक्ष राजीव कुमार तिवारी के अनुसार, गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक नोट डबलिंग के नाम पर लोगों को ठगने की फिराक में हैं। इसके बाद जिला आसूचना इकाई और कोतवाली थाना के एसआई रतन कुमार की टीम ने एक नंबर ट्रैफिक के पास संदिग्ध युवकों को पकड़ लिया।तलाशी के दौरान आरोपियों के पिट्ठू बैग से रुमाल में बंधी एक संदिग्ध गड्डी बरामद हुई। गड्डी के सबसे ऊपर और सबसे नीचे 500-500 रुपये के असली नोट लगाए गए थे। इनके बीच कागज के टुकड़े रखे गए थे, जिससे पूरी गड्डी देखने में असली नोटों जैसी लग रही थी। पुलिस के मुताबिक, इसी तरीके से लोगों को रुपये दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करने की योजना थी।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद चांद, मोहम्मद तरवेज और विशाल कुमार के रूप में हुई है। तीनों दक्षिणी दिल्ली स्थित जेजे कॉलोनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, तीनों ट्रेन से दिल्ली से मुंगेर पहुंचे थे। पूछताछ में उन्होंने पहली बार मुंगेर आने की बात बताई है।पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब साढ़े आठ हजार रुपये नकद, तीन मोबाइल फोन, संदिग्ध नोटों जैसी गड्डी और बिस्कुट के पैकेट बरामद किए हैं। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने इससे पहले कहीं इसी तरीके से ठगी की है या नहीं। साथ ही गिरोह में अन्य लोगों की भूमिका और उनके संभावित नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।