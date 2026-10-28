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Hindi News ›   Live ›   Bihar ›   Bihar Breaking News Live Updates: Latest News Today in Hindi 28 October 2026

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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 28 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

Wed, 28 Oct 2026 04:30 PM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 28 Oct 2026 04:30 PM IST
खास बातें

Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन

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Bihar Breaking News Live Updates: Latest News Today in Hindi 28 October 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

04:22 PM, 28-Oct-2026

बिहार: पटना की ऐतिहासिक पानी टंकी का होगा कायाकल्प, मिलर हाई स्कूल परिसर में बनेगा आधुनिक कैफेटेरिया

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के मिलर हाई स्कूल परिसर स्थित ऐतिहासिक पानी टंकी के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण और कैफेटेरिया निर्माण का शिलान्यास किया। परियोजना के तहत मूल स्वरूप संरक्षित रखते हुए पाथ-वे, लैंडस्केपिंग और आधुनिक लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी।

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04:16 PM, 28-Oct-2026

बिहार: एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर संजय झा का राहुल गांधी पर तंज, ‘दिल्ली चलो’ आह्वान पर भी बोले

एमएलसी चुनाव में 28 सीटों पर कांग्रेस की करारी हार ने पार्टी की संगठनात्मक कमजोरियों और क्षेत्रीय प्रभाव पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी के दिल्ली चलो आह्वान के बीच चुनावी नतीजे कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का संकेत दे रहे हैं।

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04:06 PM, 28-Oct-2026

बिहार: नालंदा में 498 शोध पत्रों पर मंथन, 65 प्रतिशत महिला शोधकर्ताओं ने पेश किए पेपर; क्या बोले राज्यपाल?

नालंदा विश्वविद्यालय में 25वें अंतरराष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान सम्मेलन का समापन हुआ। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने बिहार को भारत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताया। सम्मेलन में 26 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और 498 शोध पत्रों पर चर्चा हुई।

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03:57 PM, 28-Oct-2026

बिहार: ओडिशा में गंभीर अपराध कर दिल्ली भाग रहे थे पांच संदिग्ध, गया जंक्शन पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से दबोचे गए

ओडिशा के क्योंझर जिले में गंभीर आपराधिक वारदात के बाद दिल्ली भाग रहे पांच संदिग्धों को गया जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से पकड़ लिया। सभी को आगे की कार्रवाई के लिए ओडिशा पुलिस के हवाले कर दिया गया।

 

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03:53 PM, 28-Oct-2026

बिहार: मामा के घर से लौटे 25 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या, घटनास्थल से मटन-चावल और खून से सने चप्पल बरामद

गोपालगंज के कटेया थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय आकाश भारती की सिर पर गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई। घटनास्थल से मटन पार्टी के साक्ष्य मिले हैं। पुलिस ने दो महिलाओं को हिरासत में लेकर प्रेम प्रसंग समेत विभिन्न पहलुओं पर जांच शुरू की है।

 

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03:48 PM, 28-Oct-2026

बिहार: घर से निकले युवक का दो दिन बाद तालाब में मिला शव, इलाके में सनसनी; पुलिस जांच में जुटी

रोहतास के संझौली थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह निजी तालाब से 55 वर्षीय अजय सिंह का शव बरामद हुआ। वे सोमवार रात घर से निकले थे। पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से जांच शुरू कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

 

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03:38 PM, 28-Oct-2026

करवाचौथ 2026: जानें आपके शहर में कब दिखेगा चांद, बादल छाए रहने पर अर्घ्य देने के लिए एक्सपर्ट ने बताया उपाय

करवाचौथ पर चंद्रदर्शन के लिए विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने अलग-अलग शहरों में चंद्रोदय का सटीक समय बताया है। पूर्वी और पश्चिमी महानगरों के बीच चंद्रोदय के समय में 1 घंटे 14 मिनट का अंतर रहेगा। और पढ़ें
03:31 PM, 28-Oct-2026

बिहार: आरोपी ने गर्भवती महिला के पेट में मारी गोली, हालत नाजुक; परिजनों के बयानों से उलझी पुलिस

सदर थाना क्षेत्र के अदलपुर में  एक 19 वर्षीय गर्भवती महिला दीवानी कुमारी को गोली मार दी गई। पेट में गोली लगने से उसकी हालत गंभीर है। उनको सदर अस्पताल से पीएमसीएच रेफर किया गया है। और पढ़ें
03:00 PM, 28-Oct-2026

बिहार टेंडर घोटाले में ईडी का शिकंजा: आईएएस धर्मेंद्र कुमार से पूछताछ; इन अफसरों से भी हुए सवाल-जवाब

बिहार में टेंडर घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच तेज कर दी है। आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र कुमार बुधवार को पटना स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां टेंडर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और आरोपी रिशु श्री से संबंधों को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। और पढ़ें
02:25 PM, 28-Oct-2026

बिहार: कौन हैं डॉ. एनके यादव, जिन्होंने कोसी स्नातक सीट पर लगातार तीसरी बार दर्ज की जीत? जानें राजनीतिक सफर

बिहार विधान परिषद की कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-06 से भाजपा के वरिष्ठ नेता और निवर्तमान एमएलसी डॉ. नरेंद्र कुमार यादव (डॉ. एनके यादव) ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। प्रथम और द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती के बाद उन्हें अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी राजद के नितेश कुमार पर 11 हजार से अधिक मतों से जीत मिली। और पढ़ें
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