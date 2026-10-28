बिहार में चक्रवात अर्नब का असर: 31 अक्तूबर तक कहां-कहां आंधी-बारिश का अलर्ट, पटना में कब-कैसा रहेगा मौसम?

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मौसम विभाग के अनुसार, 28 अक्तूबर को पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बांका और भागलपुर में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।29 अक्तूबर को राज्य के सभी हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर और बक्सर में आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सिवान में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।मौसम विभाग के अनुसार, 30 और 31 अक्तूबर को भी पटना समेत बिहार के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात हो सकता है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलजमाव और सड़कों पर पानी भरने की आशंका है। इससे यातायात और परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। तेज हवा से कमजोर और असुरक्षित संरचनाओं को नुकसान पहुंचने की भी आशंका है।मौसम विभाग ने किसानों को चेतावनी दी है कि भारी बारिश और तेज हवा से खड़ी फसलों, बागानों और फलोद्यानों को नुकसान हो सकता है। केले, पपीते, सहजन और आम जैसे पेड़ों पर भी इसका असर पड़ने की आशंका है। किसानों को अपनी फसलों और बागानों की सुरक्षा के लिए जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार में मौसम शुष्क रहा। राज्य में अधिकतम तापमान 29.8 से 35.4 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। सुपौल और भभुआ (कैमूर) में सर्वाधिक 35.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। वहीं, किशनगंज के अर्राबरी में न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले दो दिनों तक अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।मौसम विभाग के मुताबिक, अति प्रचंड चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ 27 अक्टूबर की सुबह पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में सक्रिय था। यह विशाखापत्तनम से लगभग 220 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व और काकीनाडा से 240 किलोमीटर पूर्व-दक्षिणपूर्व में स्थित था। इसके 28 अक्टूबर की पूर्वाह्न तक बापटला और विशाखापत्तनम के बीच यानम के निकट आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की संभावना जताई गई थी। इस दौरान हवा की अधिकतम निरंतर गति 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे और झोंकों की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान था। मौसम विभाग ने आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है