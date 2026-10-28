सारण शिक्षक एमएलसी चुनाव: डॉ. राहुल राज ने हासिल की जीत, सातवें वेतनमान पर करेंगे पहल करने का किया वादा

बिहार विधान परिषद के सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी डॉ. राहुल राज ने जीत दर्ज की है। उन्होंने एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी आनंद पुष्कर को 1,815 मतों के अंतर से हराया। मतगणना के 14वें राउंड के बाद डॉ. राहुल राज को कुल 4,965 मत मिले, जबकि आनंद पुष्कर को 3,150 मत प्राप्त हुए। जीत के बाद डॉ. राहुल राज ने वित्त रहित शिक्षकों को नियमित वेतन दिलाने और सातवें वेतनमान का लाभ दिलाने के लिए पहल करने की बात कही। अब शिक्षकों की नजर इस बात पर रहेगी कि वेतन, सेवा संबंधी सुविधाओं और अन्य लंबित मांगों को लेकर वे आगे क्या कदम उठाते हैं।

1,815 मतों से दर्ज की जीत

बिहार विधान परिषद के 03-सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतगणना के दौरान किसी भी प्रत्याशी को प्रथम वरीयता के मतों के आधार पर निर्धारित बहुमत का कोटा नहीं मिला। इसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया के अगले चरण अपनाए गए। मतों की गणना के बाद डॉ. राहुल राज को विजयी घोषित किया गया। उन्हें कुल 4,965 मत मिले, जबकि एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी आनंद पुष्कर को 3,150 मत प्राप्त हुए। इस तरह डॉ. राहुल राज ने 1,815 मतों के अंतर से जीत हासिल की।

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वित्त रहित शिक्षकों को नियमित वेतन दिलाने के लिए करेंगे पहल

जीत के बाद डॉ. राहुल राज ने वित्त रहित शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने और उन्हें नियमित वेतन दिलाने की दिशा में पहल करने की बात कही। उन्होंने शिक्षकों के हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का भरोसा दिया। वित्त रहित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन और आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा लंबे समय से शिक्षा जगत में चर्चा का विषय रहा है। ऐसे में डॉ. राहुल राज की जीत के बाद संबंधित शिक्षकों को अपनी मांगों के समाधान की उम्मीद है। अब यह देखना होगा कि इन मांगों को लेकर वे किस तरह पहल करते हैं।

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सातवें वेतनमान का लाभ दिलाने पर भी रहेगा जोर

डॉ. राहुल राज ने शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिलाने के मुद्दे पर भी काम करने की बात कही। शिक्षकों के वेतनमान, सेवा संबंधी सुविधाओं और अन्य लंबित मांगों को लेकर उनकी भूमिका पर नजर रहेगी। शिक्षकों को उम्मीद है कि उनके प्रतिनिधि के रूप में डॉ. राहुल राज इन मुद्दों को बिहार विधान परिषद में उठाएंगे और सरकार तथा संबंधित विभागों के स्तर पर समाधान के लिए प्रयास करेंगे। वित्त रहित शिक्षकों को नियमित वेतन दिलाना और सातवें वेतनमान से जुड़ी मांगों को आगे बढ़ाना उनके प्रमुख मुद्दों में शामिल रहेगा। इन मांगों पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, यह उनके प्रयासों और सरकार की ओर से होने वाली कार्रवाई से स्पष्ट होगा।

शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की बढ़ी उम्मीद

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज करने के बाद डॉ. राहुल राज के सामने शिक्षकों की समस्याओं को सदन तक पहुंचाने और उनके समाधान के लिए पहल करने की जिम्मेदारी होगी। अब शिक्षकों की नजर इस बात पर रहेगी कि वे वित्त रहित शिक्षकों के नियमित वेतन, सातवें वेतनमान और अन्य लंबित मांगों को लेकर किस तरह आगे बढ़ते हैं।