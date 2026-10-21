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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 21 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 21 Oct 2026 09:00 AM IST
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खास बातें
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लाइव अपडेट
08:52 AM, 21-Oct-2026
बिहार: मसौढ़ी में रावण वध के बाद भगदड़, चार महिलाएं घायल, एंबुलेंस भी जाम में फंसी; जानिए क्यों हुआ ऐसा?पटना के मसौढ़ी स्थित गांधी मैदान में रावण दहन के बाद इस घटना से अफरातफरी मच गई। अगर सही समय पर स्थानीय लोग ने मोर्चा नहीं संभाला होता तो स्थिति भयावह हो सकती थी। युवकों ने घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया। आइए जानते हैं पूरा मामला... और पढ़ें
08:33 AM, 21-Oct-2026
नालंदा में मामूली विवाद पर मर्डर: तीन दिन पहले छुट्टी पर घर आया था चालक, भीड़ के बीच सिर में मारी गोलीबिहार के नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र के पोरई गांव में मंगलवार देर रात गली में बाइक खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में 47 वर्षीय ट्रैक्टर चालक सुनील कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांव की संकरी गली में दो अज्ञात बाइक खड़ी थीं। और पढ़ें
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07:32 AM, 21-Oct-2026