बिहार: ट्रक पर दौड़ा 11 हजार वोल्ट का करंट, चालक की मौत; सहयोगी गंभीर रूप से झुलसा

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र में भटौलिया नहर के पास बुधवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। नहर की ओर जाने वाली सड़क पर खड़े ट्रक में अचानक 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली का करंट प्रवाहित हो गया। इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए।

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इनमें ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका सहयोगी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुशहरी थाना क्षेत्र के भटौलिया नहर जाने वाली मुख्य सड़क के पास एक ट्रक खड़ा था। इसी दौरान किसी कारणवश ऊपर से गुजर रहे 11 हजार वोल्ट के बिजली तार का करंट ट्रक में प्रवाहित हो गया। ट्रक में अचानक हाईटेंशन करंट उतरने से वहां अफरातफरी मच गई और लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला।

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ट्रक में बिजली का करंट प्रवाहित होने से दो लोग इसकी चपेट में आ गए। हाईटेंशन करंट लगने से दोनों गंभीर रूप से झुलसकर जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। हादसे के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। चीख-पुकार सुनकर मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने तुरंत बिजली विभाग को सूचना दी, जिसके बाद बिजली आपूर्ति बंद कराई गई।

घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हादसे के बाद इलाके में अफरातफरी का माहौल बना रहा और स्थानीय ग्रामीणों में दहशत फैल गई।