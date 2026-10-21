पटना एमएलसी चुनाव: वज्रगृह में सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम करने का निर्देश, कब से तैनात होंगे मजिस्ट्रेट?

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मतदान कर्मियों के लिए बिजली, पानी और चिकित्सा सुविधा

इसी केंद्र से 22 अक्टूबर को पटना जिले के मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। इसे देखते हुए बिजली, पेयजल, शौचालय, चिकित्सा सुविधा और हेल्प डेस्क की व्यवस्था समय पर पूरी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि मतदान कर्मियों को किसी तरह की परेशानी न हो। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि केंद्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास वैध पहचान पत्र होना अनिवार्य है। बिना पहचान पत्र के किसी को भी परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। विज्ञापन बिहार: भाजपा की सबसे कम उम्र की विधायक मैथिली का कद बढ़ा, छह युवा नेता भी नेशनल टीम में शामिल विज्ञापन विज्ञापन निर्वाचन संबंधी शिकायतों के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित

शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन के दौरान मतदान प्रक्रिया की निगरानी और मतदाताओं को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। इसके अलावा पटना, नालंदा और नवादा जिलों में भी जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। मतदाता और आम नागरिक इन नंबरों पर निर्वाचन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के साथ अपनी शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं।

प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय: 0612-2219205, 0612-2233578

पटना जिला: 0612-2999774

नालंदा जिला: 18003456323

नवादा जिला: 06324-299948 आदर्श आचार संहिता के पालन पर विशेष नजर

प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी जिलों के फ्लाइंग स्क्वायड, जिला पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को इस पर विशेष नजर रखने को कहा है, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि नियंत्रण कक्षों में प्राप्त सूचनाओं और शिकायतों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इसी केंद्र से 22 अक्टूबर को पटना जिले के मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। इसे देखते हुए बिजली, पेयजल, शौचालय, चिकित्सा सुविधा और हेल्प डेस्क की व्यवस्था समय पर पूरी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि मतदान कर्मियों को किसी तरह की परेशानी न हो। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि केंद्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास वैध पहचान पत्र होना अनिवार्य है। बिना पहचान पत्र के किसी को भी परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन के दौरान मतदान प्रक्रिया की निगरानी और मतदाताओं को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। इसके अलावा पटना, नालंदा और नवादा जिलों में भी जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। मतदाता और आम नागरिक इन नंबरों पर निर्वाचन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के साथ अपनी शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं।प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी जिलों के फ्लाइंग स्क्वायड, जिला पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को इस पर विशेष नजर रखने को कहा है, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि नियंत्रण कक्षों में प्राप्त सूचनाओं और शिकायतों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

पटना शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतदान 23 अक्टूबर को होना है। इससे पहले निर्वाची पदाधिकारी-सह-प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने बांकीपुर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर स्कूल स्थित वज्रगृह-सह-मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रमंडलीय आयुक्त ने निर्देश दिया कि केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इसके लिए 22 अक्टूबर से मजिस्ट्रेट, पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है। पूरे परिसर और महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। केंद्र परिसर की साफ-सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम, पटना को सौंपी गई है।