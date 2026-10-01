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बिहार: पटना के बाढ़ में गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला गांव, ईंट-पत्थर से भी हमला; सनसनी

Thu, 01 Oct 2026 09:46 PM IST
पटना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: पटना ब्यूरो Updated Thu, 01 Oct 2026 09:46 PM IST
सार

बाढ़ अनुमंडल के मोकिमपुर गांव में बुधवार को पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग और रोड़ेबाजी में दशरथ यादव घायल हो गए। उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

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फायरिंग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बाढ़ अनुमंडल के मोकिमपुर गांव में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद जमकर फायरिंग और रोड़ेबाजी हुई। बुधवार को हुई इस हिंसक झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना में दशरथ यादव नामक युवक को गोली लग गई। गंभीर हालत में उन्हें नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया।

बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पुराने विवाद को लेकर संघर्ष शुरू हुआ था। हालांकि, विवाद की स्पष्ट वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वायरल वीडियो में एक पक्ष के दो युवक हाथों में देसी कट्टा लेकर लगातार फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान गांव की गलियों में जमकर ईंट-पत्थर भी चले, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। वीडियो में कई लोग लाठी-डंडे और कुदाल लेकर एक-दूसरे पर हमला करते भी नजर आ रहे हैं।

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घायल दशरथ यादव हाल ही में सूरत से अपने घर लौटे थे। बताया जा रहा है कि घटना के दिन वह खाना खाने के बाद गांव में टहलने निकले थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। अंधाधुंध फायरिंग के दौरान एक गोली उनकी जांघ में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना के बाद से मोकिमपुर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थानीय पुलिस वायरल वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

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