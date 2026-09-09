Live
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 9 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 09 Sep 2026 09:00 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 09:00 AM IST
खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
विज्ञापन
लाइव अपडेट
08:23 AM, 09-Sep-2026
बिहार: 12 साल की नौकरी में अकूत संपत्ति! BDO के ठिकानों पर EOU की रेड, 16 प्लॉट और 4 लग्जरी गाड़ियां मिलींदरभंगा के बहादुरपुर BDO आनंद कुमार विभूति के पांच ठिकानों पर EOU ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की। प्रारंभिक जांच में उनकी संपत्ति आय से 121 प्रतिशत अधिक पाई गई है। टीम को 16 भूखंड, करीब 70 लाख रुपये का आलीशान मकान, चार लग्जरी वाहन और म्यूचुअल फंड में करीब 70 लाख रुपये के निवेश से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। और पढ़ें
07:59 AM, 09-Sep-2026
बिहार: मुजफ्फरपुर में बड़े चोर गिरोह का भंडाफोड़, चोरी के पैसों से स्कूटी और कैमरा खरीदकर बनाते थे रीलमुजफ्फरपुर में खाली मकानों की रेकी कर चोरी करने वाले बड़े गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड देवलाल सहनी समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से देसी पिस्टल, चार जिंदा कारतूस, बाइक-स्कूटी, सोने के आभूषण और वीडियो कैमरा बरामद हुआ है। और पढ़ें
विज्ञापन
07:50 AM, 09-Sep-2026