बिहार न्यूज: बाढ़ राहत कैंप में खाना चखकर भड़के पप्पू यादव, बोले- जली दाल और कच्चा चावल परोसा जा रहा

बिहार में बाढ़ के संकट के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मंगलवार देर रात हाजीपुर स्थित मुख्यमंत्री बाढ़ राहत शिविर का औचक निरीक्षण किया। महात्मा गांधी सेतु के पास पुराने टोल प्लाजा पर बनाए गए राहत कैंप में पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता खुद जांची। भोजन चखने के बाद सांसद ने व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों को बेहद घटिया और अमानवीय भोजन परोसा जा रहा है।

जली दाल और कच्चे चावल पर जताई नाराजगी

पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि शिविर में जली हुई दाल, कच्चे चने की सब्जी और कच्चा चावल परोसा जा रहा है, जो इंसानों के खाने योग्य नहीं है। निरीक्षण के दौरान शिविर में मौजूद बाढ़ पीड़ितों ने भी सांसद से प्रशासनिक लापरवाही की शिकायत की। पीड़ितों का आरोप था कि बड़े अधिकारियों या नेताओं के आने पर ही व्यवस्थाएं बेहतर दिखाने की कोशिश की जाती है, जबकि उनके जाते ही हालात फिर पहले जैसे हो जाते हैं।

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स्थानीय लोगों ने कहा कि प्रशासन ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया है और राहत के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। मौके पर सांसद ने राहत शिविर में रह रहे जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता के तौर पर 500-500 रुपये नकद दिए। इसके साथ ही महिलाओं को सैनिटरी पैड भी वितरित किए।

राघोपुर पहुंचकर खुद बनाई पूरियां

राहत शिविर का निरीक्षण करने के बाद पप्पू यादव देर रात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे। उन्होंने तेरसिया गांव के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। यहां उन्होंने खुद अपने हाथों से पूरियां बनाईं और बाढ़ पीड़ितों को परोसीं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन्होंने लोगों को आर्थिक मदद दी और महिलाओं को जरूरी सामग्री वितरित की।

बाढ़ पीड़ितों के साथ किया रात्रि विश्राम

राघोपुर दौरे के दौरान पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों के साथ रात्रि विश्राम भी किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने राज्य सरकार और वैशाली जिला प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल कागजी कार्रवाई और दिखावे की राजनीति कर रही है, जबकि जमीन पर बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है।