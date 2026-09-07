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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 7 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 07 Sep 2026 09:00 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 09:00 AM IST
खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
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लाइव अपडेट
08:56 AM, 07-Sep-2026
बिहार: गांव की गलियों से सेना की वर्दी तक, मुजफ्फरपुर के स्वराज साह बने लेफ्टिनेंट; जिले में जश्नमुजफ्फरपुर के साहेबगंज प्रखंड के युवा स्वराज साह ने सेना में लेफ्टिनेंट बनकर जिले और अपने गांव का नाम रोशन किया है। साधारण परिवार से आने वाले स्वराज ने बचपन से ही देश सेवा का सपना देखा और कड़ी मेहनत के दम पर उसे पूरा किया। और पढ़ें
08:09 AM, 07-Sep-2026
तीन दोस्तों की एक साथ मौत : नई बाइक पर निकले थे तीनों, बस से टक्कर में मौत; परिजनों का आरोप- इलाज नहीं मिलाAccident News : बाइक पर तीन सवार थे। बस भी अपनी रफ्तार में थी। नई बाइक पर निकले तीन दोस्तों की भागलपुर में सड़क हादसे ने जान ले ली। परिजनों का आरोप है कि जवाहरलाल नेहरु मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचने पर भी तुरंत सही इलाज नहीं मिला। और पढ़ें
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07:52 AM, 07-Sep-2026
सड़क पर दरिंदगी: मां के साथ आई थी इलाज कराने, नाबालिग को उठा ले गए तीन युवक; दुष्कर्मियों तक नहीं पहुंची पुलिसBihar News : पुलिस 112 की जबरदस्त मुस्तैदी का दावा कर रही है और लड़कियां सड़क पर सुरक्षित नहीं हैं। तीन युवकों ने एक नाबालिग किशोर को अगवा कर दुष्कर्म किया, लेकिन दो दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। जांच, पूछताछ ही चल रही है। और पढ़ें
07:51 AM, 07-Sep-2026
बिहार: नालंदा में बाढ़ का पानी उतरा, लेकिन आफत बरकरार; कहीं 40 KM का चक्कर तो कहीं पोल बना पुलनालंदा जिले में नदियों का जलस्तर घटने के बावजूद बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। सकरी और मुहाने नदी पर बने डायवर्सन अब तक चालू नहीं होने से नालंदा और शेखपुरा के कई गांवों का संपर्क प्रभावित है। ग्रामीणों को 12-15 किलोमीटर की जगह 35-40 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ रहा है। और पढ़ें
07:43 AM, 07-Sep-2026
बिहार न्यूज: ‘दो बच्चों का झगड़ा था, सियासी रंग दे दिया’, राहुल गांधी के ट्वीट पर स्वतंत्र के परिवार का पलटवारदरभंगा के स्वतंत्र भारद्वाज उर्फ सगुण के परिवार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर नाराजगी जताते हुए पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया है। परिवार का कहना है कि मामला मूल रूप से दो बच्चों के बीच का विवाद था, जिसे राजनीतिक दलों की ओर से बेवजह तूल दिया जा रहा है। और पढ़ें
07:42 AM, 07-Sep-2026
जुगाड़ पर सरकारी सिस्टम : प्लास्टर की जगह फिर गत्ता लगाकर मरीज रेफर किया गया; बिहार में अब कहां आया मामला?Bihar News : बिहार में पिछले दिनों जब प्लास्टर की जगह गत्ता लगाए मरीज की तस्वीर सामने आई तो सरकारी सिस्टम ने आननफानन में कार्रवाई की। लेकिन, इसका भी असर दूसरे सरकारी अस्पतालों तक नहीं हुआ। फिर ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। और पढ़ें
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07:01 AM, 07-Sep-2026