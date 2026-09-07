हादसा कहें या हत्या? : सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं हुआ लागू, सड़क पर खड़ी गाड़ी ने फिर ली जान; बिहार में घटना

शिवहर के तरियानी थाना क्षेत्र के सुमहुती गांव में रविवार की रात भीषण सड़क हादसे में 22 वर्षीय युवक अभिजीत कुमार की मौत हो गई। मृतक की पहचान सुमहुती निवासी दिनकर सहनी के पुत्र अभिजीत कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिहार में लागू नहीं हो रहा है। उच्चतम न्यायालय ने सड़क पर पार्किंग नहीं होने को सुनिश्चित करने के लिए पिछले दिनों कड़ा आदेश दिया था।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अभिजीत कुमार मोटरसाइकिल से गुजर रहा था। उसी दौरान वह निर्माणाधीन सड़क पर खड़े सीमेंट मिक्सर वाहन की चपेट में आ गया। हादसा इतना गंभीर था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक, सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन रात के समय निर्माण स्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। लोगों का आरोप है कि सड़क किनारे सीमेंट मिक्सर अंधेरे में खड़ा था। वाहन के आसपास पर्याप्त चेतावनी संकेत, बैरिकेडिंग, ड्रम या रिफ्लेक्टर की व्यवस्था नहीं की गई थी।वाहन चालकों को सावधान करने के लिए निर्माण स्थल पर ‘कार्य प्रगति पर है’ या अन्य चेतावनी बोर्ड भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे। बताया गया कि मिक्सर वाहन के पीछे एक टैंकर भी लगा था, जिससे रात में सड़क की स्थिति और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई थी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने निर्माण स्थल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही तरियानी थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार गुप्ता पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौके का जायजा लेते हुए हादसे की परिस्थितियों की जानकारी ली और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे के वास्तविक कारणों के साथ-साथ निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।