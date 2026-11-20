Ashtanga Yoga Benefits: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता, अनियमित दिनचर्या और शारीरिक परेशानियां लोगों की जीवनशैली का हिस्सा बनती जा रही हैं। ऐसे में शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए योग को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। योग की कई पद्धतियों में अष्टांग योग का विशेष स्थान है। महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए अष्टांग योग में जीवन को बेहतर बनाने के लिए आठ महत्वपूर्ण अंगों का वर्णन किया गया है। इसमें केवल योगासन और प्राणायाम ही नहीं, बल्कि अच्छे आचरण, आत्म-अनुशासन, इंद्रियों पर नियंत्रण, एकाग्रता और ध्यान को भी शामिल किया गया है।

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अष्टांग योग का उद्देश्य केवल शरीर को लचीला और मजबूत बनाना नहीं, बल्कि मन को शांत करना और व्यक्ति को आत्मिक रूप से जागरूक बनाना भी है। नियमित रूप से इसके सिद्धांतों को जीवन में अपनाने से अनुशासन, एकाग्रता और मानसिक संतुलन विकसित करने में मदद मिल सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अष्टांग योग के आठ अंग कौन-कौन से हैं और इन्हें अपनाने से क्या फायदे मिल सकते हैं? आइए जानते हैं अष्टांग योग का अर्थ, इसके आठ अंग, स्वास्थ्य और जीवनशैली से जुड़े फायदे और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने का सही तरीका।अष्टांग योग दो शब्दों से मिलकर बना है- अष्ट यानी आठ और अंग यानी हिस्सा। इसे महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का आठ अंगों वाला मार्ग कहा जाता है। इसका उल्लेख पतंजलि के योगसूत्र में मिलता है। यह एक ऐसी जीवन पद्धति है, जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर संतुलित बनाने का मार्ग दिखाती है।अष्टांग योग में केवल शरीर से जुड़ी गतिविधियां नहीं होतीं, बल्कि विचारों, व्यवहार और मन को नियंत्रित करने पर भी ध्यान दिया जाता है। इसके आठों अंग एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के आठ अंग बताए हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

यम अष्टांग योग का पहला अंग है। इसमें व्यक्ति को अपने व्यवहार और दूसरों के प्रति आचरण को बेहतर बनाने की सीख दी जाती है। इसके पांच नियम हैं- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनका पालन करने से जीवन में ईमानदारी, संयम और नैतिकता को बढ़ावा मिलता है।



2. नियम – आत्म-अनुशासन

नियम का अर्थ है अपने जीवन में अनुशासन और अच्छी आदतों को अपनाना। इसके पांच भाग हैं- शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये व्यक्ति को साफ-सफाई, संतुष्टि, आत्मचिंतन और नियमित अभ्यास के लिए प्रेरित करते हैं।



3. आसन – शरीर को स्वस्थ रखना

अष्टांग योग का तीसरा अंग आसन है। इसमें शरीर को स्थिर और आरामदायक स्थिति में रखने का अभ्यास किया जाता है। नियमित योगासन करने से शरीर की लचक, संतुलन और शारीरिक क्षमता बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

4. प्राणायाम – सांसों पर नियंत्रण

प्राणायाम में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का अभ्यास किया जाता है। अनुलोम-विलोम और भ्रामरी जैसे अभ्यास मन को शांत करने और तनाव कम महसूस करने में मदद कर सकते हैं। इसे सही तकनीक से करना जरूरी है।

5. प्रत्याहार – इंद्रियों पर नियंत्रण

प्रत्याहार का अर्थ है बाहरी विषयों और आकर्षणों से ध्यान हटाकर मन को भीतर की ओर केंद्रित करना। इससे व्यक्ति को मोबाइल, शोर और दूसरी बाहरी गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपने विचारों पर ध्यान देने का अभ्यास मिलता है।

6. धारणा – एकाग्रता बढ़ाना

धारणा का मतलब है मन को किसी एक विचार, वस्तु या लक्ष्य पर केंद्रित करना। इसका अभ्यास करने से ध्यान भटकने की आदत को कम करने और काम में एकाग्रता विकसित करने में मदद मिल सकती है।

7. ध्यान – मन को शांत करना

ध्यान अष्टांग योग का सातवां अंग है। इसमें व्यक्ति लगातार और सहज रूप से अपने ध्यान को एक विषय पर बनाए रखने का अभ्यास करता है। नियमित ध्यान से तनाव प्रबंधन, मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन में मदद मिल सकती है।

8. समाधि – आत्मिक अनुभूति

समाधि अष्टांग योग का आठवां और अंतिम अंग है। इसे ध्यान की गहन अवस्था माना जाता है, जिसमें व्यक्ति का चित्त पूर्ण एकाग्रता और आत्मिक अनुभूति की स्थिति में पहुंचता है। योग दर्शन में इसे आत्मबोध और आध्यात्मिक विकास से जोड़ा गया है।



अष्टांग योग करने के क्या फायदे हैं?



अष्टांग योग के सिद्धांतों और अभ्यास को नियमित जीवन में शामिल करने से कई तरह के लाभ मिल सकते हैं।



शारीरिक स्वास्थ्य: योगासन से शरीर की लचक, संतुलन और मांसपेशियों की क्षमता बेहतर हो सकती है।

तनाव में कमी: प्राणायाम और ध्यान मानसिक तनाव को संभालने में सहायक हो सकते हैं।

एकाग्रता में सुधार: धारणा और ध्यान का अभ्यास ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित कर सकता है।

बेहतर दिनचर्या: यम और नियम व्यक्ति को अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं।

भावनात्मक संतुलन: आत्मचिंतन और ध्यान से अपनी भावनाओं को समझने में मदद मिल सकती है।

आत्मिक विकास: अष्टांग योग व्यक्ति को आत्म-जागरूकता और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में प्रेरित करता है।



अष्टांग योग की शुरुआत कैसे करें?



अगर आप पहली बार अष्टांग योग अपनाना चाहते हैं, तो शुरुआत आसान अभ्यासों से करें। रोजाना कुछ समय योगासन, हल्के प्राणायाम और ध्यान के लिए निकालें। साथ ही यम और नियम के सिद्धांतों को अपने व्यवहार में शामिल करने की कोशिश करें। शुरुआत में किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक की मदद लेना बेहतर है। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार अभ्यास करें और सांस रोकने या कठिन आसनों को बिना मार्गदर्शन के करने से बचें।