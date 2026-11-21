Pranayama Exercises to Beat Winter : सर्दियों का मौसम आते ही ज्यादातर लोगों की दिनचर्या में बदलाव होने लगता है। सुबह बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता और ठंड के कारण शरीर में आलस और सुस्ती महसूस होने लगती है। कई बार पर्याप्त नींद लेने के बाद भी दिनभर थकान बनी रहती है। ऐसे में रोजमर्रा के काम करने में भी मन नहीं लगता। खासकर सुबह के समय ठंड के कारण लोग टहलने और एक्सरसाइज करने से बचते हैं। इसका असर धीरे-धीरे उनकी शारीरिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है।

हालांकि, सर्दियों में खुद को एक्टिव और तरोताजा रखने के लिए बहुत कठिन एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी दिनचर्या में कुछ आसान प्राणायाम शामिल कर सकते हैं। प्राणायाम सांस लेने और छोड़ने की नियंत्रित प्रक्रिया है, जो शरीर और मन को शांत रखने तथा जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकती है। नियमित रूप से सही तरीके से प्राणायाम करने से सांसों पर नियंत्रण बेहतर बनाने और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए आपको जिम जाने या किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं होती। घर पर कुछ मिनट निकालकर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। आइए जानते हैं ठंड में आलस और सुस्ती से बचने के लिए कौन से 5 आसान प्राणायाम किए जा सकते हैं।