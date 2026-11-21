Pranayama Exercises to Beat Winter : सर्दियों का मौसम आते ही ज्यादातर लोगों की दिनचर्या में बदलाव होने लगता है। सुबह बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता और ठंड के कारण शरीर में आलस और सुस्ती महसूस होने लगती है। कई बार पर्याप्त नींद लेने के बाद भी दिनभर थकान बनी रहती है। ऐसे में रोजमर्रा के काम करने में भी मन नहीं लगता। खासकर सुबह के समय ठंड के कारण लोग टहलने और एक्सरसाइज करने से बचते हैं। इसका असर धीरे-धीरे उनकी शारीरिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है।
हालांकि, सर्दियों में खुद को एक्टिव और तरोताजा रखने के लिए बहुत कठिन एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी दिनचर्या में कुछ आसान प्राणायाम शामिल कर सकते हैं। प्राणायाम सांस लेने और छोड़ने की नियंत्रित प्रक्रिया है, जो शरीर और मन को शांत रखने तथा जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकती है।
नियमित रूप से सही तरीके से प्राणायाम करने से सांसों पर नियंत्रण बेहतर बनाने और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए आपको जिम जाने या किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं होती। घर पर कुछ मिनट निकालकर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। आइए जानते हैं ठंड में आलस और सुस्ती से बचने के लिए कौन से 5 आसान प्राणायाम किए जा सकते हैं।
2 of 6
अनुलोम विलोम प्राणायाम
- फोटो : Amar Ujala
अनुलोम-विलोम प्राणायाम
अनुलोम-विलोम सर्दियों में दिन की शुरुआत करने के लिए एक आसान श्वास अभ्यास है। इसे करने के लिए शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं। अब दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नाक बंद करें और बाईं नाक से धीरे-धीरे सांस लें। इसके बाद बाईं नाक बंद करके दाईं नाक से सांस छोड़ें। फिर दाईं नाक से सांस लेकर बाईं नाक से छोड़ें। शुरुआत में 3 से 5 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं।
3 of 6
कपालभाति प्राणायाम
- फोटो : Amar Ujala
कपालभाति प्राणायाम
कपालभाति में सांस को तेजी से बाहर छोड़ने और पेट को हल्का अंदर खींचने का अभ्यास किया जाता है। इसे करने के लिए आराम से बैठें और सामान्य सांस लें। इसके बाद बिना जोर लगाए नाक से सांस बाहर छोड़ें। सांस अंदर अपने आप जाएगी। शुरुआत में बहुत धीमी गति से थोड़े समय तक अभ्यास करें। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, हर्निया, गर्भावस्था या हाल की सर्जरी की स्थिति में इसे डॉक्टर की सलाह के बिना न करें।
4 of 6
भ्रामरी प्राणायाम (Bee Breathing)
- फोटो : इंस्टाग्राम
भ्रामरी प्राणायाम
भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करने और तनाव कम करने में मदद कर सकता है। इसे करने के लिए आंखें बंद करके आराम से बैठ जाएं। नाक से धीरे-धीरे सांस अंदर लें और सांस छोड़ते समय मधुमक्खी जैसी हल्की गुनगुनाहट करें। इस प्रक्रिया को 5 से 7 बार दोहराएं। इससे मन को आराम महसूस हो सकता है।
5 of 6
भस्त्रिका प्राणायाम
- फोटो : Amar Ujala
भस्त्रिका प्राणायाम
भस्त्रिका में सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया लयबद्ध तरीके से की जाती है। इसे करने के लिए आराम से बैठें और नाक से नियंत्रित तरीके से सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। शुरुआत में धीमी गति रखें और कुछ ही सांसों से अभ्यास शुरू करें। चक्कर, बेचैनी या सांस लेने में परेशानी होने पर तुरंत रुक जाएं। हृदय या फेफड़ों की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग विशेषज्ञ की सलाह के बिना इसका अभ्यास न करें।