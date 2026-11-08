दिवाली के बाद पेट की समस्याओं से राहत पाने के लिए करें ये 5 आसान योगासन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सबसे पहले योग मैट पर घुटनों के बल बैठ जाएं।

दोनों पैरों के अंगूठों को आपस में मिलाएं।

धीरे-धीरे कूल्हों को एड़ियों पर टिकाएं।

अपनी कमर और गर्दन सीधी रखें।

हाथों को घुटनों पर रखकर सामान्य सांस लें।

शुरुआत में 2 से 5 मिनट तक करें। घुटनों या टखनों में दर्द होने पर इसे न करें।

सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं।

दोनों घुटनों को मोड़कर छाती की तरफ लाएं।

हाथों से घुटनों को पकड़ें।

सिर को आराम से जमीन पर रखें।

कुछ देर इसी स्थिति में सामान्य सांस लेते रहें।

धीरे-धीरे पैरों को वापस सीधा करें।

इसे 3 से 5 बार दोहराया जा सकता है। गर्भावस्था या पेट की सर्जरी के बाद चिकित्सकीय सलाह के बिना न करें।

पेट के बल योग मैट पर लेट जाएं।

दोनों हथेलियों को कंधों के पास रखें।

सांस लेते हुए धीरे-धीरे छाती को ऊपर उठाएं।

कोहनियों को हल्का मोड़कर रखें।

कुछ सेकंड रुकने के बाद धीरे-धीरे नीचे आ जाएं।

इसे 3 से 5 बार करें। कमर में दर्द होने पर सावधानी बरतें।

सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं।

सांस छोड़ते हुए शरीर को आगे की तरफ झुकाएं।

माथे को जमीन पर टिकाएं।

दोनों हाथों को आगे फैलाएं या शरीर के पास रखें।

सामान्य सांस लेते हुए कुछ देर इसी स्थिति में रहें।

इसे अपनी सुविधा के अनुसार 30 से 60 सेकंड तक करें।

सबसे पहले दोनों पैरों के बीच दूरी बनाकर सीधे खड़े हो जाएं।

दाएं पैर को बाहर की ओर मोड़ें।

दोनों हाथों को कंधों की सीध में फैलाएं।

धीरे-धीरे दाईं तरफ झुककर दाएं हाथ से पैर या टखने को छुएं।

बाएं हाथ को ऊपर की ओर रखें।

कुछ सेकंड रुककर दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराएं।

शुरुआत में 15 से 20 सेकंड तक करें। चक्कर आने या संतुलन की परेशानी होने पर इसे रोक दें।

कुछ आसान योगासन पाचन को बेहतर बनाने, पेट की मांसपेशियों को सक्रिय रखने और शरीर को आराम देने में मदद कर सकते हैं। अगर आप भी दिवाली के बाद पेट के भारीपन और सुस्ती से परेशान हैं, तो इस लेख में जानिए 5 ऐसे आसान योगासन, जिन्हें नियमित रूप से करके आप अपनी सेहत और फिटनेस का ध्यान रख सकते हैं।वज्रासन को पाचन के लिए उपयोगी योगासन माना जाता है। इसे भोजन के बाद आरामदायक तरीके से किया जा सकता है। यह शरीर को स्थिर रखने और ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है।अगर दिवाली के बाद पेट में गैस और ब्लोटिंग महसूस हो रही है, तो पवनमुक्तासन एक उपयोगी योगासन हो सकता है। इस आसन में पेट पर हल्का दबाव पड़ता है और शरीर को आराम मिलता है।भुजंगासन को कोबरा पोज भी कहा जाता है। यह पीठ और पेट के आसपास की मांसपेशियों को सक्रिय करने में मदद करता है। लंबे समय तक बैठे रहने वालों के लिए भी यह उपयोगी हो सकता है।दिवाली की भागदौड़ और लगातार काम करने के बाद शरीर को आराम देने के लिए बालासन अच्छा विकल्प है। यह शरीर को रिलैक्स करने और तनाव कम करने में मदद कर सकता है।त्रिकोणासन शरीर को स्ट्रेच करने और संतुलन बेहतर बनाने वाला योगासन है। इसे करने से कमर, पैरों और शरीर के किनारों की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होता है।: इस लेख में दी गई सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला इस लेख में दी गई जानकारी को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है।