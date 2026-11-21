How Often to Water Plants in Winter: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही जिस तरह हमारी दिनचर्या में बदलाव आता है, उसी तरह पेड़-पौधों की देखभाल का तरीका भी बदल जाता है। खासकर पौधों को पानी देने के मामले में सर्दियों के दौरान थोड़ी सी लापरवाही उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अक्सर लोग गर्मियों की तरह ही सर्दियों में भी रोजाना पौधों को पानी देने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठंड के मौसम में जरूरत से ज्यादा पानी देना पौधों के लिए नुकसानदायक हो सकता है?

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रोजाना बिना जांच किए पौधों में पानी न डालें।

गमले में पानी जमा न होने दें।

पौधों की पत्तियों के बजाय मिट्टी में पानी डालें।

बिना ड्रेनेज होल वाले गमलों से बचें।

बहुत ठंडे पानी की जगह सामान्य तापमान वाला पानी इस्तेमाल करें।

पौधों को उनकी जरूरत के अनुसार धूप और हवा दें।

दरअसल, सर्दियों में तापमान कम होने और धूप कम मिलने के कारण मिट्टी में मौजूद पानी जल्दी नहीं सूखता। ऐसे में अगर आप बिना मिट्टी की नमी जांचे रोजाना पानी डालते हैं, तो पौधों की जड़ों में सड़न की समस्या हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ, बिल्कुल पानी नहीं देने से पौधे मुरझाने और सूखने लगते हैं।ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि सर्दियों में पौधों को कितने दिनों के अंतराल पर पानी देना चाहिए? पानी देने का सही समय क्या है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? अगर आपके घर की बालकनी, छत या गार्डन में भी तरह-तरह के पौधे लगे हैं, तो ये आसान गार्डनिंग टिप्स आपके बेहद काम आ सकते हैं। आइए जानते हैं सर्दियों में पौधों को हरा-भरा रखने का सही तरीका।सर्दियों में पौधों को पानी देने का कोई एक निश्चित नियम नहीं है। यह पौधे की किस्म, गमले के आकार, मिट्टी और मौसम पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर कई गमलों में लगे पौधों को गर्मियों की तुलना में कम पानी की जरूरत होती है। कुछ पौधों की मिट्टी 5-7 दिनों तक नम रह सकती है, जबकि छोटे गमलों और धूप में रखे पौधों को जल्दी पानी देना पड़ सकता है। इसलिए कैलेंडर देखकर नहीं, बल्कि मिट्टी की नमी देखकर पानी दें।सर्दियों में पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। कोशिश करें कि सुबह 8 से 10 बजे के बीच पौधों को पानी दें। इस समय तापमान अपेक्षाकृत अनुकूल रहता है और दिनभर में अतिरिक्त नमी सूखने का समय मिल जाता है। देर शाम या रात में पानी देने से बचें, क्योंकि ठंड में मिट्टी लंबे समय तक गीली रह सकती है।पौधों को पानी देने से पहले अपनी उंगली मिट्टी में करीब एक से दो इंच तक डालकर देखें। अगर मिट्टी अंदर से नम महसूस हो रही है, तो फिलहाल पानी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मिट्टी सूखी लगे तो पर्याप्त पानी दें। यह आसान तरीका पौधों को जरूरत से ज्यादा पानी देने से बचाता है।हर पौधे की पानी की जरूरत अलग होती है। तुलसी, गुलाब और मौसमी फूलों वाले पौधों की जरूरत कैक्टस और सक्युलेंट पौधों से अलग होती है। कैक्टस और एलोवेरा जैसे पौधों को कम पानी चाहिए। वहीं सर्दियों में उगाई जाने वाली कुछ हरी सब्जियों को मिट्टी की नमी के अनुसार नियमित पानी देना पड़ सकता है।