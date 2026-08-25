Delhi NCR Onam Celebration: केरल से दूर दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले मलयाली लोगों के लिए भी ओणम को अपनेपन और उत्साह के साथ मनाने के कई मौके हैं। थिरुवोनम 26 अगस्त 2026 को मनाया जा रहा है और दिल्ली में इस मौके पर केरल की संस्कृति, पारंपरिक खान-पान और सामुदायिक आयोजनों का माहौल देखने को मिल रहा है।

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दिल्ली का केरल हाउस राजधानी में रहने वाले मलयाली समुदाय के लिए प्रमुख संपर्क स्थलों में से एक है।

2026 में यहां ओणम से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

कार्यक्रम की तारीख और प्रवेश संबंधी जानकारी जाने से पहले जरूर जांच लें।

अगर आप इस बार ओणम पर घर नहीं जा पा रहे हैं तो मायूस होने की जरूरत नहीं। दिल्ली में केरल समुदाय से जुड़े आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खास ओणम सद्या आपको घर की याद कम करने में मदद कर सकते हैं। दिल्ली के केरल हाउस में भी इस साल ओणम समारोह आयोजित किए गए हैं।ओणम का सबसे खास हिस्सा पारंपरिक सद्या है, जिसमें केले के पत्ते पर कई तरह के शाकाहारी व्यंजन, चावल, सांभर, अवियल, थोरन, पचड़ी, पापड़ और पायसम परोसे जाते हैं। दिल्ली-NCR के कई रेस्तरां इस मौके पर विशेष सद्या पेश कर रहे हैं।इसलिए अगर आप दिल्ली में रहकर केरल जैसा ओणम महसूस करना चाहते हैं, तो पारंपरिक कपड़े पहनें, घर या दोस्तों के साथ पूक्कलम बनाएं, सद्या का आनंद लें और स्थानीय मलयाली समुदाय के कार्यक्रमों में शामिल हों।



2. ओणम सद्या का लें स्वाद

घर से दूर ओणम मनाने का सबसे आसान तरीका है किसी ऐसे रेस्तरां में जाना जहां पारंपरिक सद्या उपलब्ध हो।

इस साल दिल्ली-NCR में कई जगह केले के पत्ते पर सद्या परोसी जा रही है।



3. महाबेली में ट्राई कर सकते हैं सद्या

महाबेली साकेत में 24 से 27 अगस्त 2026 तक ओणम सद्या के कई स्लॉट उपलब्ध हैं।

जानकारी के अनुसार इसमें करीब 25 तरह के व्यंजन केले के पत्ते पर परोसे जा रहे हैं।



4. पद्मनाभम में पारंपरिक सद्या

राजेंद्र प्लेस स्थित पद्मनाभम में 24 से 29 अगस्त तक ओणम सद्या के स्लॉट फिक्स्ड हैं।

यहां करीब 30 पारंपरिक शाकाहारी व्यंजन परोसे जाते हैं।



5. घर पर बनाएं पूक्कलम

ओणम के दौरान फूलों से पूक्कलम यानी फूलों की रंगोली बनाना खूबसूरत परंपरा है।

घर के दरवाजे या बालकनी के पास फूलों से छोटा पूक्कलम बनाएं।

आप दिल्ली में रहते हुए भी त्योहार का पारंपरिक रंग कायम रख सकते हैं।





ऐसे बनाएं ओणम को खास



अगर परिवार या दोस्त साथ हैं तो घर पर पारंपरिक केरल व्यंजन बनाएं, मलयाली गाने चलाएं और पारंपरिक कसावु साड़ी या मुंडु पहनकर तस्वीरें लें। बच्चों को महाबली और ओणम की कहानी बताना भी त्योहार की सांस्कृतिक भावना से जोड़ने का अच्छा तरीका है।

ओणम का असली उत्सव सिर्फ खाने या सजावट में नहीं, बल्कि साथ मिलकर खुशी बांटने और अपनी संस्कृति से जुड़े रहने में है। इसलिए इस बार दिल्ली में रहकर भी दोस्तों और समुदाय के साथ मिलकर ओणम को यादगार बनाया जा सकता है।