स्मार्ट शॉपिंग टिप्स: सेल के नाम पर क्यों बढ़ जाता है खर्च? जानें शॉपिंग साइकोलॉजी का खेल

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न्यूरोसाइंस के अनुसार, जब आप स्क्रीन पर ‘सिर्फ 2 आइटम बाकी’ या ‘टाइमर’ चलते देखती हैं, तो दिमाग में फोमो यानी कुछ छूट जाने का डर सताने लगता है। साथ ही दिमाग में तेजी से डोपामाइन (खुशी देने वाला केमिकल) स्राव होता है। ब्रांड्स इसी का फायदा उठाते हैं। यह खरीदारी बजट बिगाड़ने के साथ-साथ बाद में गिल्ट और मानसिक तनाव भी बढ़ा सकती है।आजकल स्मार्ट ब्राउजर एक्सटेंशन्स और एप्स ऑनलाइन शॉपिंग में ‘डिजिटल फ्रिक्शन’ पैदा कर रहे हैं। जैसे ही आप कार्ट में सामान डालकर ‘बाय नाउ’ दबाती हैं, ये 60 सेकंड का काउंटडाउन शुरू करता है और पूछता है, “क्या यह जरूरी है?” इसे ‘पॉज थेरेपी’ कहते हैं। यह ब्रेक डोपामाइन के स्राव को कम कर आपको 80 प्रतिशत गैर-जरूरी खरीदारी से बचाएगा।सेल में 3,000 रुपये की कीमत काटकर 999 रुपये दिखाना ‘एंकरिंग इफेक्ट’ कहलाता है। दिमाग 3,000 को आधार मानकर 2,000 रुपये की बचत समझता है, जबकि असल में आपने बिना जरूरत 999 रुपये खर्च किए हैं। इसलिए हर डिस्काउंट पर खुद से पूछें, “क्या मैं इसे बिना डिस्काउंट के भी खरीदती?” अगर जवाब नहीं है, तो शायद आपको इसकी जरूरत नहीं है।जब भी आपको कोई चीज पसंद आए, तो उसे सीधे बाय करने के बजाय विशलिस्ट या कार्ट में डाल दें और एप बंद कर दें। अगली सुबह जब आपका दिमाग कूल-डाउन मोड में होगा, तब उस सामान को दोबारा देखें। आप पाएंगी कि आधे से ज्यादा चीजें आप खुद ही नहीं खरीदना चाहेंगी।बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के अनुसार जब आप अपनी उंगली से एक क्लिक में पेमेंट कर देती हैं, तो दिमाग को दर्द महसूस नहीं होता है, इसे ‘पेन ऑफ पेइंग’ यानी भुगतान का दर्द कहते हैं। ऐसे में अब जब भी आप सेल में शॉपिंग करने जाएं, एक तय कैश अमाउंट साथ ले जाएं, ताकि आपको वह दर्द महसूस हो और खर्च कम हो।डॉ. सुविधा शर्मा (वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक) कहती हैं, जब आप ऑफर देखकर शॉपिंग करती हैं, तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये आपको स्ट्रेस बस्टर जैसा महसूस कराते हैं। डिजिटल पेमेंट के दौर में हाथ से कैश न जाने के कारण बजट का अहसास ही नहीं रहता। आप इसे स्मार्ट शॉपिंग समझती हैं और बिना जरूरत की चीजें खरीदकर बजट बिगाड़ लेती हैं। इसलिए समझ से काम लें और मानसिक तनाव से बचें।