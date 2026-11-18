Winter Home Cleaning Tips: सर्दियों का मौसम आते ही ज्यादातर लोग ठंड से बचने के लिए घर की खिड़कियां और दरवाजे लंबे समय तक बंद रखने लगते हैं। इससे बाहर की ठंडी हवा तो अंदर आने से रुक जाती है, लेकिन घर के अंदर ताजी हवा का प्रवाह भी कम हो सकता है। नतीजतन कमरों में घुटन, नमी, सीलन और बंद वातावरण जैसी परेशानियां महसूस होने लगती हैं। कई बार रसोई और बाथरूम में जमा नमी के कारण बदबू भी आने लगती है। ऐसे में सर्दियों के दौरान घर की सफाई के साथ-साथ सही वेंटिलेशन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है।

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घर में पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा आने से वातावरण अधिक आरामदायक और खुशनुमा महसूस हो सकता है। इसके लिए आपको कोई महंगा एयर प्यूरीफायर या विशेष उपकरण खरीदने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान घरेलू आदतें अपनाकर आप घर को साफ, रोशन और हवादार रख सकते हैं। सुबह और दोपहर की हल्की धूप का सही इस्तेमाल, खिड़कियों की सफाई और रसोई-बाथरूम में हवा के निकास का ध्यान रखना इसमें मददगार हो सकता है। आइए जानते हैं सर्दियों में घर को फ्रेश और हवादार रखने के लिए 5 आसान टिप्स।





सर्दियों में सुबह के समय मौसम अनुकूल हो तो कुछ देर के लिए घर की खिड़कियां और दरवाजे खोल दें। इससे घर के अंदर जमा बासी हवा बाहर निकलने और ताजी हवा आने में मदद मिलती है। रोजाना थोड़ी देर वेंटिलेशन रखने से कमरों का वातावरण बेहतर महसूस हो सकता है। हालांकि, बाहर प्रदूषण ज्यादा हो तो खिड़कियां खोलने से बचें।



पर्दे और खिड़कियों की नियमित सफाई करें

खिड़कियों के शीशों और पर्दों पर धूल जमा होने से प्राकृतिक रोशनी अंदर आने में बाधा हो सकती है। इसलिए नियमित रूप से खिड़कियों के शीशे साफ करें और पर्दों को समय-समय पर धोएं। हल्के रंग के और पतले पर्दे दिन के समय प्राकृतिक रोशनी को कमरे में आने देने में मदद कर सकते हैं।

सर्दियों में कई बार घर के कोनों, सोफे के नीचे और भारी फर्नीचर के पीछे सफाई नहीं हो पाती। इन जगहों पर धूल जमा हो सकती है। इसलिए सप्ताह में कम से कम एक बार इन हिस्सों की अच्छी तरह सफाई करें। फर्नीचर को दीवार से थोड़ा दूर रखने से हवा के आवागमन में भी मदद मिल सकती है।



रसोई और बाथरूम में वेंटिलेशन का रखें ध्यान

रसोई और बाथरूम घर के ऐसे हिस्से हैं जहां नमी और गंध जमा होने की संभावना ज्यादा रहती है। खाना बनाते समय एग्जॉस्ट फैन या चिमनी का इस्तेमाल करें। नहाने के बाद बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन चलाएं और गीली सतहों को सुखाएं। इससे नमी और फफूंदी की समस्या कम करने में मदद मिल सकती है।



घर में धूप आने के लिए जगह बनाएं

दिन के समय खिड़कियों के सामने रखे भारी सामान और फर्नीचर को व्यवस्थित करें, ताकि प्राकृतिक रोशनी कमरे में आसानी से पहुंच सके। घर के उन कमरों में भी पर्दे खोलें जहां सीधी धूप आती है। धूप से कमरा रोशन और खुशनुमा महसूस होता है। हालांकि, केवल धूप आने से घर की पूरी नमी या फफूंदी खत्म नहीं होती, इसलिए नियमित सफाई और वेंटिलेशन भी जरूरी है।