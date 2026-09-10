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पेरेंटिंग टिप्स: बच्चों को हिंदी पढ़ना नहीं पसंद? इन आसान तरीकों से किताबों से बढ़ेगी दोस्ती

Thu, 10 Sep 2026 08:47 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 10 Sep 2026 08:47 PM IST
सार

Hindi Diwas 2026: बच्चों को हिंदी पढ़ने की आदत लगाने के लिए दबाव या डांट से ज्यादा जरूरी है कि पढ़ने को रोचक बनाया जाए। छोटी और पसंदीदा किताबों से शुरुआत करें, रोज कुछ मिनट पढ़ने की आदत बनाएं और कहानी पर बातचीत करें। धीरे-धीरे हिंदी बच्चे के लिए केवल एक विषय नहीं, बल्कि कल्पना, कहानियों और नई दुनिया से जुड़ने का माध्यम बन सकती है

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Hindi Diwas 2026: Simple Ways to Encourage Children to Read Hindi Books
हिंदी में रुचि कैसे बढ़ाएं - फोटो : Ai

विस्तार
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Parenting Tips: आज के डिजिटल दौर में बच्चों का ज्यादातर समय मोबाइल, वीडियो, गेम और सोशल मीडिया जैसे माध्यमों के बीच बीतता है। ऐसे में किताब पढ़ने की आदत विकसित करना अभिभावकों के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। खासतौर पर हिंदी पढ़ने को लेकर कई बच्चों की रुचि कम दिखाई देती है, क्योंकि उनकी रोजमर्रा की पढ़ाई और मनोरंजन का बड़ा हिस्सा अंग्रेजी या स्क्रीन आधारित सामग्री के आसपास रहता है। हालांकि बच्चों को हिंदी से जोड़ने के लिए उन्हें लंबे पाठ या कठिन किताबें पढ़ने के लिए मजबूर करना जरूरी नहीं है। छोटी कहानियों, चित्रों वाली पुस्तकों, कविताओं और रोजमर्रा की बातचीत से भी हिंदी पढ़ने की आदत विकसित की जा सकती है।

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14 सितंबर को हिंदी दिवस के मौके पर बच्चों को हिंदी भाषा से जोड़ने का यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। भाषा सीखना केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। पढ़ने की आदत बच्चों की कल्पनाशक्ति, शब्दावली और अभिव्यक्ति को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। जब बच्चा अपनी पसंद की कहानी, कविता या रोचक विषय हिंदी में पढ़ता है, तो भाषा उसके लिए पढ़ाई का बोझ नहीं, बल्कि मनोरंजन का माध्यम बन सकती है।

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अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा हिंदी पढ़ने में रुचि ले, तो अभिभावक घर पर इन आसान और मजेदार तरीकों को अपना सकते हैं।

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1. शुरुआत छोटी और रोचक किताबों से करें

 

बच्चों को शुरुआत में मोटी किताबें या कठिन भाषा वाली कहानियां देने से वे जल्दी ऊब सकते हैं। इसलिए उनकी उम्र और रुचि के अनुसार छोटी कहानी की किताबें, चित्र पुस्तिकाएं और सरल कविताएं चुनें।
 

छोटे बच्चों को रंगीन चित्रों वाली किताबें ज्यादा आकर्षित कर सकती हैं। वहीं बड़े बच्चों के लिए रोमांच, विज्ञान, हास्य, रहस्य या उनकी पसंद के विषयों पर हिंदी किताबें चुनी जा सकती हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि किताब बच्चे की रुचि के अनुसार हो।


2. पढ़ने को रोज की छोटी आदत बनाएं 
 

बच्चों को एक साथ घंटों पढ़ने के लिए कहने के बजाय रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट हिंदी पढ़ने की आदत से शुरुआत करें। उदाहरण के लिए सोने से पहले कहानी पढ़ना परिवार की एक अच्छी दिनचर्या बन सकती है।
 

धीरे-धीरे बच्चा पढ़ने के समय को अपनी रोजमर्रा की आदत का हिस्सा मानने लगेगा। शुरुआत में समय कम रखें और बच्चे की रुचि बढ़ने पर इसे धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है।
 

3. बच्चों को अपनी पसंद की किताब चुनने दें
 

कई बार अभिभावक बच्चों के लिए किताबें खुद चुन लेते हैं। लेकिन अगर बच्चे को अपनी पसंद की किताब चुनने का मौका दिया जाए, तो उसके पढ़ने की संभावना बढ़ सकती है।
 

उसे किताबों की दुकान या लाइब्रेरी में ले जाएं और कुछ विकल्पों में से अपनी पसंद की हिंदी किताब चुनने दें। किसी बच्चे को जानवरों की कहानियां पसंद हो सकती हैं, तो किसी को जासूसी, कॉमिक्स या लोककथाएं। पसंद का विषय पढ़ने की रुचि को स्वाभाविक रूप से बढ़ा सकता है।
 

4. घर में हिंदी पढ़ने का माहौल बनाएं 
 

बच्चे अक्सर वही आदतें जल्दी सीखते हैं, जो वे घर में देखते हैं। अगर परिवार के सदस्य खुद किताबें, पत्रिकाएं या अखबार पढ़ते हैं, तो बच्चे भी पढ़ने को सामान्य गतिविधि के रूप में देख सकते हैं।
 

घर में एक छोटा-सा रीडिंग कॉर्नर बनाया जा सकता है, जहां बच्चों की किताबें आसानी से उपलब्ध हों। हिंदी की कहानी, कविता और ज्ञानवर्धक किताबों को बच्चे की पहुंच में रखें।
 

5. कहानी पढ़ने के बाद उस पर बातचीत करें 

बच्चे से सिर्फ इतना न पूछें कि उसने कितने पेज पढ़े। उसकी जगह कहानी पर बातचीत करें। पूछें कि उसे कौन-सा किरदार अच्छा लगा, कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा क्या था या अगर वह कहानी का अंत बदल सकता, तो कैसे बदलता।
 

इस तरह पढ़ना केवल शब्दों को पढ़ने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बच्चा कहानी को समझने और अपनी राय व्यक्त करने की भी कोशिश करेगा। इससे हिंदी बोलने और सोचने की क्षमता को भी बढ़ावा मिल सकता है।
 

6. हिंदी को मनोरंजन से जोड़ें
 

हिंदी पढ़ने को केवल पढ़ाई और होमवर्क से जोड़ने के बजाय इसे मनोरंजन का हिस्सा बनाएं। बच्चों को मजेदार कविताएं, पहेलियां, चुटकुले, कॉमिक्स और छोटी कहानियां पढ़ने के लिए दें।
 

आप घर में सप्ताह में एक दिन कहानी का समय भी तय कर सकते हैं। इस दौरान परिवार का हर सदस्य बारी-बारी से कोई छोटी हिंदी कहानी या कविता पढ़ सकता है। इससे बच्चे के लिए हिंदी एक मजेदार पारिवारिक गतिविधि बन सकती है।
 

7. कठिन शब्दों के लिए बच्चे को डांटें नहीं
 

कई बच्चे हिंदी पढ़ते समय कठिन शब्दों पर अटकते हैं। ऐसे में उन्हें डांटने या बार-बार गलती बताने से उनका आत्मविश्वास कम हो सकता है।

अगर बच्चा किसी शब्द का सही उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो उसे आराम से दोबारा पढ़ने दें और जरूरत पड़ने पर अर्थ समझाएं। सीखने की प्रक्रिया में गलती होना सामान्य है। सकारात्मक माहौल बच्चे को दोबारा कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है।
 

8. रोजमर्रा की चीजों को हिंदी में पढ़ने के लिए प्रेरित करें 
 

हिंदी पढ़ने की आदत केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। घर में लगे कैलेंडर, अखबार की सुर्खियां, पैकेट पर लिखी जानकारी, पोस्टर या किसी विज्ञापन के शब्द भी पढ़ने के अवसर बन सकते हैं।
 

बच्चे से कहें कि वह हर दिन एक नई हिंदी लाइन पढ़े और उसका अर्थ समझने की कोशिश करे। इससे बिना अतिरिक्त दबाव के पढ़ने का अभ्यास हो सकता है।
 

9. पढ़ने के बाद छोटी सी गतिविधि कराएं 
 

कहानी पढ़ने के बाद उससे जुड़ी कोई छोटी गतिविधि कराई जा सकती है। जैसे कहानी का चित्र बनाना, पसंदीदा किरदार पर दो लाइन लिखना या कहानी को अपने शब्दों में सुनाना।
 

इस तरह बच्चा पढ़ी हुई सामग्री से जुड़ता है और उसकी कल्पनाशक्ति भी काम करती है। अभिभावक चाहें तो सप्ताह में एक बार ऐसी गतिविधि को परिवार के साथ साझा भी कर सकते हैं।
 

10. स्क्रीन टाइम और रीडिंग टाइम में संतुलन बनाएं 
 

आज बच्चों को पूरी तरह स्क्रीन से दूर रखना हमेशा व्यावहारिक नहीं है, लेकिन स्क्रीन टाइम और किताब पढ़ने के समय के बीच संतुलन बनाना जरूरी हो सकता है।
 

बच्चे को यह समझाने के बजाय कि मोबाइल खराब है, उसके लिए पढ़ने को एक रोचक विकल्प बनाएं। अगर किताब उसकी रुचि की होगी और पढ़ने का माहौल सकारात्मक होगा, तो वह धीरे-धीरे स्क्रीन के अलावा किताबों के लिए भी समय निकाल सकता है।

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