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IND W vs BAN W Live Score: शेफाली और प्रतिका ने भारतीय पारी को संभाला, पावरप्ले तक बांग्लादेश को एक सफलता

Thu, 10 Sep 2026 08:25 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 10 Sep 2026 08:25 PM IST
खास बातें

India vs Bangladesh, Women Asia Cup Semi Final Live Score: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत और बांग्लादेश के बीच महिला एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला आज खेला जा रहा है। भारतीय टीम टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में अजेय रही थी। बांग्लादेश के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड काफी बेहतर है।

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India Women vs Bangladesh Women Asia Cup Semi Final 1 Live Score updates Dubai International Cricket Stadium
हरमनप्रीत कौर - फोटो : BCCI Women (X)

लाइव अपडेट

08:10 PM, 10-Sep-2026

IND W vs BAN W Live Score: भारत को पहला झटका

भारत को स्मृति मंधाना के रूप में पहला झटका लगा है। मंधाना को सुल्ताना खातून ने अपना शिकार बनाया जो पांच गेंदों पर दो रन बनाकर आउट हुईं। 
08:03 PM, 10-Sep-2026

IND W vs BAN W Live Score: भारत की बल्लेबाजी शुरू

बांग्लादेश के खिलाफ महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। भारत के लिए स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा क्रीज पर मौजूद हैं। 
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07:38 PM, 10-Sep-2026

IND W vs BAN W Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा। 

बांग्लादेश: दिलारा अख्तर, जुआरिया फरदोस, शोभना मोस्तारी, निगार सुल्ताना (कप्तान और विकेटकीपर), शर्मिन अख्तर, शोर्ना अख्तर, फाहिमा खातून, नाहिदा अख्तर, राबिया खान, सुल्ताना खातून, मारूफा अख्तर।
07:31 PM, 10-Sep-2026

IND W vs BAN W Live Score: बांग्लादेश ने जीता टॉस

बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने भारत के खिलाफ महिला एशिया कप के सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। बांग्लादेश और भारत की टीमों ने इस मैच के लिए प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है। 
07:13 PM, 10-Sep-2026

IND W vs BAN W Live Score: ग्रुप में शीर्ष पर रहा था भारत 

मौजूदा राजनीतिक तनाव के कारण भारतीय पुरुष टीम का बांग्लादेश दौरा कई बार स्थगित हो चुका है। जहां तक क्रिकेट का सवाल है तो भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रही है और सारे मैच जीतकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल किया। ग्रुप चरण में भारत ने पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 55 रन पर समेटकर सात विकेट से जीत हासिल की । भारतीय बल्लेबाजी काफी मजबूत रही है और स्मृति मंधाना ने हांगकांग के खिलाफ 64 गेंद में 124 रन बनाकर फिर साबित कर दिया कि उन्हें आधुनिक दौर के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में क्यो गिना जाता है।
07:05 PM, 10-Sep-2026

IND W vs BAN W Live Score: भारतीय टीम का पलड़ा भारी

सात बार की चैंपियन भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में उतरेगी तो कड़ी मैदानी प्रतिद्वंद्विता और दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव की पृष्ठभूमि में होने वाले इस मुकाबले में हरमनप्रीत कौर की टीम का पलड़ा भारी रहेगा। बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के बाद भारत और बांग्लादेश के राजनयिक संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव का असर अतीत में अक्सर क्रिकेट के मैदान पर भी देखने को मिला है और यह इस मैच में भी देखा जा सकता है।
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07:00 PM, 10-Sep-2026

IND W vs BAN W Live Score: शेफाली और प्रतिका ने भारतीय पारी को संभाला, पावरप्ले तक बांग्लादेश को एक सफलता

India vs Bangladesh, Women Asia Cup Semi Final Live Score: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत और बांग्लादेश के बीच महिला एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला आज खेला जा रहा है। भारतीय टीम टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में अजेय रही थी। बांग्लादेश के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड काफी बेहतर है।
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