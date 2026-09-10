IND W vs BAN W Live Score: शेफाली और प्रतिका ने भारतीय पारी को संभाला, पावरप्ले तक बांग्लादेश को एक सफलता

08:10 PM, 10-Sep-2026 IND W vs BAN W Live Score: भारत को पहला झटका भारत को स्मृति मंधाना के रूप में पहला झटका लगा है। मंधाना को सुल्ताना खातून ने अपना शिकार बनाया जो पांच गेंदों पर दो रन बनाकर आउट हुईं। भारत को स्मृति मंधाना के रूप में पहला झटका लगा है। मंधाना को सुल्ताना खातून ने अपना शिकार बनाया जो पांच गेंदों पर दो रन बनाकर आउट हुईं।

08:03 PM, 10-Sep-2026 IND W vs BAN W Live Score: भारत की बल्लेबाजी शुरू बांग्लादेश के खिलाफ महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। भारत के लिए स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा क्रीज पर मौजूद हैं। बांग्लादेश के खिलाफ महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। भारत के लिए स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा क्रीज पर मौजूद हैं।

विज्ञापन

07:38 PM, 10-Sep-2026 IND W vs BAN W Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11 भारत: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा।



बांग्लादेश: दिलारा अख्तर, जुआरिया फरदोस, शोभना मोस्तारी, निगार सुल्ताना (कप्तान और विकेटकीपर), शर्मिन अख्तर, शोर्ना अख्तर, फाहिमा खातून, नाहिदा अख्तर, राबिया खान, सुल्ताना खातून, मारूफा अख्तर। शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा।दिलारा अख्तर, जुआरिया फरदोस, शोभना मोस्तारी, निगार सुल्ताना (कप्तान और विकेटकीपर), शर्मिन अख्तर, शोर्ना अख्तर, फाहिमा खातून, नाहिदा अख्तर, राबिया खान, सुल्ताना खातून, मारूफा अख्तर।

07:31 PM, 10-Sep-2026 IND W vs BAN W Live Score: बांग्लादेश ने जीता टॉस बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने भारत के खिलाफ महिला एशिया कप के सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। बांग्लादेश और भारत की टीमों ने इस मैच के लिए प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है। बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने भारत के खिलाफ महिला एशिया कप के सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। बांग्लादेश और भारत की टीमों ने इस मैच के लिए प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है।

07:13 PM, 10-Sep-2026 IND W vs BAN W Live Score: ग्रुप में शीर्ष पर रहा था भारत मौजूदा राजनीतिक तनाव के कारण भारतीय पुरुष टीम का बांग्लादेश दौरा कई बार स्थगित हो चुका है। जहां तक क्रिकेट का सवाल है तो भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रही है और सारे मैच जीतकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल किया। ग्रुप चरण में भारत ने पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 55 रन पर समेटकर सात विकेट से जीत हासिल की । भारतीय बल्लेबाजी काफी मजबूत रही है और स्मृति मंधाना ने हांगकांग के खिलाफ 64 गेंद में 124 रन बनाकर फिर साबित कर दिया कि उन्हें आधुनिक दौर के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में क्यो गिना जाता है। मौजूदा राजनीतिक तनाव के कारण भारतीय पुरुष टीम का बांग्लादेश दौरा कई बार स्थगित हो चुका है। जहां तक क्रिकेट का सवाल है तो भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रही है और सारे मैच जीतकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल किया। ग्रुप चरण में भारत ने पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 55 रन पर समेटकर सात विकेट से जीत हासिल की । भारतीय बल्लेबाजी काफी मजबूत रही है और स्मृति मंधाना ने हांगकांग के खिलाफ 64 गेंद में 124 रन बनाकर फिर साबित कर दिया कि उन्हें आधुनिक दौर के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में क्यो गिना जाता है।

07:05 PM, 10-Sep-2026 IND W vs BAN W Live Score: भारतीय टीम का पलड़ा भारी सात बार की चैंपियन भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में उतरेगी तो कड़ी मैदानी प्रतिद्वंद्विता और दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव की पृष्ठभूमि में होने वाले इस मुकाबले में हरमनप्रीत कौर की टीम का पलड़ा भारी रहेगा। बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के बाद भारत और बांग्लादेश के राजनयिक संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव का असर अतीत में अक्सर क्रिकेट के मैदान पर भी देखने को मिला है और यह इस मैच में भी देखा जा सकता है। सात बार की चैंपियन भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में उतरेगी तो कड़ी मैदानी प्रतिद्वंद्विता और दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव की पृष्ठभूमि में होने वाले इस मुकाबले में हरमनप्रीत कौर की टीम का पलड़ा भारी रहेगा। बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के बाद भारत और बांग्लादेश के राजनयिक संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव का असर अतीत में अक्सर क्रिकेट के मैदान पर भी देखने को मिला है और यह इस मैच में भी देखा जा सकता है।

विज्ञापन

विज्ञापन