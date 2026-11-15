रेफ्रिजरेटर क्लीनिंग टिप्स: आखिर क्यों लोग फ्रिज में रखते हैं पेपर टॉवल का रोल? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Refrigerator Cleaning Tips In Hindi: फ्रिज को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना कई बार मुश्किल हो जाता है। बोतलें, जार, सॉस की बोतलें और खाने-पीने के पैकेट रखने से फ्रिज के डोर शेल्फ में काफी जगह घिर जाती है। इसके अलावा, खाद्य पदार्थों के गिरने, पानी जमा होने और कंडेनसेशन के कारण फ्रिज के अंदर गंदगी भी फैल सकती है। ऐसे में हर बार सफाई के लिए कपड़ा या अन्य सामान ढूंढना भी परेशानी का कारण बनता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इन दिनों एक आसान घरेलू हैक चर्चा में है। इस तरीके में फ्रिज के दरवाजे के अंदर पेपर टॉवल का रोल रखने की सलाह दी जाती है। देखने में भले ही यह तरीका सामान्य लगे, लेकिन इसका उद्देश्य फ्रिज में अतिरिक्त जगह बनाना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर छोटी-मोटी गंदगी को तुरंत साफ करने की सुविधा देना है।

अगर पेपर टॉवल का रोल फ्रिज में ऐसी जगह रखा हो, जहां से उसे आसानी से निकाला जा सके, तो कुछ गिरने या नमी जमा होने पर तुरंत सफाई की जा सकती है। इससे बार-बार सफाई का सामान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल, फ्रिज के दरवाजे में रखी बोतलों और कंटेनरों को निकालते या वापस रखते समय कई बार थोड़ा बहुत लिक्विड गिर जाता है। ऐसे में पास में पेपर टॉवल होने से उसे तुरंत साफ करना आसान हो जाता है। हालांकि, इसे फ्रिज में सही तरीके से रखना जरूरी है, ताकि रोल गिरकर खाने-पीने की चीजों पर न आए। साथ ही, इस बात का भी ध्यान रखें कि पेपर टॉवल रखने से फ्रिज का दरवाजा बंद होने में कोई रुकावट न आए।

विज्ञापन

गार्डनिंग टिप्स:

विज्ञापन

विज्ञापन

पेपर टॉवल का मुख्य काम तरल पदार्थों को सोखना होता है। ऐसे में यह फ्रिज में जमा होने वाली थोड़ी-बहुत नमी को साफ करने में मददगार हो सकता है। अगर बोतलों के आसपास या किसी शेल्फ पर पानी की बूंदें या कंडेनसेशन जमा हो जाए, तो पेपर टॉवल से उसे आसानी से पोंछा जा सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि फ्रिज में पेपर टॉवल का रोल रखने से पूरे फ्रिज की नमी कम नहीं होती। अगर फ्रिज में लगातार ज्यादा कंडेनसेशन हो रहा है या बार-बार पानी जमा हो रहा है, तो इसकी वजह तापमान में गड़बड़ी, दरवाजे की खराब सील या एयरफ्लो में रुकावट हो सकती है। ऐसी स्थिति में केवल पेपर टॉवल का इस्तेमाल करने से समस्या दूर नहीं होगी।



नहीं, फ्रिज के अंदर पेपर टॉवल का रोल रखने से उसकी स्टोरेज क्षमता नहीं बढ़ती। यह तरीका केवल छोटी-मोटी गंदगी और नमी को तुरंत साफ करने में मदद करता है। अगर फ्रिज में सामान रखने के लिए जगह कम पड़ रही है, तो सही आकार के कंटेनर इस्तेमाल करना और शेल्फ व डोर कम्पार्टमेंट को व्यवस्थित रखना बेहतर विकल्प है। इसके अलावा, फ्रिज में जरूरत से ज्यादा सामान भरने से भी बचना चाहिए, ताकि उपलब्ध जगह का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके।पेपर टॉवल के रोल को फ्रिज के दरवाजे में किसी सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें. ऐसी जगह चुनें जहां रोल आसानी से गिर न सके और फ्रिज का दरवाजा भी बिना किसी रुकावट के बंद हो जाए। इसे खुले खाने के बिल्कुल पास रखने से बचें, अगर पेपर टॉवल गीला होकर कमजोर हो जाए और टूटने लगे, तो उसे वहीं छोड़ने के बजाय बदल देना चाहिए। इसके बाद जब भी फ्रिज में कोई छोटा स्पिल हो या किसी जगह नमी दिखाई दे, तो रोल से एक शीट निकालकर उसे साफ किया जा सकता है

कुछ लोग फ्रिज में रखे खाने के कंटेनर, सब्जियों और अन्य सामान के नीचे पेपर टॉवल बिछाते हैं। ऐसा करने का उद्देश्य थोड़ी-बहुत नमी, पानी की बूंदों या छोटे-मोटे लीकेज को सोखना होता है। इससे सामान के नीचे की जगह को कुछ समय तक सूखा रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि, पेपर टॉवल को खाने की चीजों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सही स्टोरेज तरीकों का विकल्प नहीं मानना चाहिए। अगर पेपर टॉवल गीला या गंदा हो जाए, तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। इसके अलावा, इसे फ्रिज के एयर वेंट के ऊपर या आसपास इस तरह नहीं रखना चाहिए कि हवा का प्रवाह बाधित हो। फ्रिज में सही एयरफ्लो बना रहना जरूरी है।









फ्रिज में पेपर टॉवल रखते समय इन बातों का रखें ध्यान

पेपर टॉवल का इस्तेमाल फ्रिज में होने वाले छोटे-मोटे स्पिल और थोड़ी-बहुत नमी को साफ करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसे फ्रिज की पूरी सफाई का विकल्प नहीं माना जा सकता। अगर फ्रिज में खाने-पीने की कोई चीज ज्यादा मात्रा में गिर जाए या गंदगी फैल जाए, तो उस जगह की अच्छी तरह सफाई करना जरूरी है। इसके अलावा, फ्रिज को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। इसके लिए निर्माता कंपनी की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करना बेहतर होता है। वहीं, अगर पेपर टॉवल ज्यादा गीला या गंदा हो जाए अथवा टूटने लगे, तो उसे फ्रिज में छोड़ने के बजाय तुरंत हटा देना चाहिए।









होम क्लीनिंग टिप्स: पोछे के पानी में मिलाएं ये 5 चीजें, घर रहेगा खुशबूदार और शीशे की तरह चमकेगा फर्श