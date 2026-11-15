FD पर मिलने वाले ब्याज पर कब लगता है टैक्स? यहां जानें इसके बारीक नियम

FD Interest Tax Rules India: बैंक या डाकघर में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी कराना हमारे देश में निवेश का सबसे सुरक्षित और लोकप्रिय जरिया माना जाता है। बहुत से लोग अपनी गाढ़ी कमाई को एफडी में इसलिए निवेश करते हैं ताकि उन्हें तय समय पर एक निश्चित रिटर्न मिल सके। लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह बड़ा सवाल रहता है कि क्या एफडी पर मिलने वाले पूरे ब्याज पर टैक्स देना पड़ता है या फिर इसके कुछ खास नियम होते हैं।
जानकारी के अभाव में कई बार निवेशकों को टैक्स रिटर्न भरते समय परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी बैंक में एफडी कराने की सोच रहे हैं या पहले से ही आपका पैसा जमा है, तो आपको टैक्स से जुड़े इन अहम नियमों को जरूर समझ लेना चाहिए। आइए इस लेख में जानते हैं कि एफडी के ब्याज पर टैक्स कब और कैसे लगता है।
ब्याज पर टैक्स कब लगता है?
- नियमों के मुताबिक एफडी पर मिलने वाला ब्याज आपकी कुल आय में जोड़ा जाता है और आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर कर वसूला जाता है।
- बैंक इस ब्याज पर हर साल के हिसाब से टैक्स की गणना करते हैं, भले ही आपको वह पैसा मेच्योरिटी के समय एक साथ क्यों न मिल रहा हो।
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टीडीएस की सीमा क्या है?
- अगर सामान्य नागरिकों के लिए एक वित्त वर्ष में सभी बैंकों से मिलने वाला कुल ब्याज 40,000 रुपये से अधिक हो जाता है, तो बैंक उस पर 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस काट लेते हैं।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह छूट सीमा 50,000 रुपये प्रति वर्ष तय की गई है।
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फॉर्म 15जी और 15एच का लाभ?
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फॉर्म 15जी और 15एच का लाभ?
- अगर आपकी कुल वार्षिक आय टैक्सेबल सीमा के दायरे में नहीं आती है, तो आप बैंक में फॉर्म 15जी (सामान्य नागरिकों के लिए) या फॉर्म 15एच (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) जमा कर सकते हैं।
- इस घोषणापत्र को देने से बैंक आपके ब्याज पर टीडीएस नहीं काटता है।
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टैक्स बचाने का सही तरीका?
- टैक्स की देनदारी से बचने के लिए आप धारा 80सी के तहत टैक्स-सेविंग एफडी विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें 5 साल के लिए निवेश करने पर आयकर छूट मिलती है।
- इसके अलावा अलग-अलग बैंकों में एफडी बांटकर ब्याज को टीडीएस सीमा के दायरे से नीचे रखना भी समझदारी है।