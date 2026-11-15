FD पर मिलने वाले ब्याज पर कब लगता है टैक्स? यहां जानें इसके बारीक नियम

FD Interest Tax Rules India: बैंक या डाकघर में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी कराना हमारे देश में निवेश का सबसे सुरक्षित और लोकप्रिय जरिया माना जाता है। बहुत से लोग अपनी गाढ़ी कमाई को एफडी में इसलिए निवेश करते हैं ताकि उन्हें तय समय पर एक निश्चित रिटर्न मिल सके। लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह बड़ा सवाल रहता है कि क्या एफडी पर मिलने वाले पूरे ब्याज पर टैक्स देना पड़ता है या फिर इसके कुछ खास नियम होते हैं।





जानकारी के अभाव में कई बार निवेशकों को टैक्स रिटर्न भरते समय परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी बैंक में एफडी कराने की सोच रहे हैं या पहले से ही आपका पैसा जमा है, तो आपको टैक्स से जुड़े इन अहम नियमों को जरूर समझ लेना चाहिए। आइए इस लेख में जानते हैं कि एफडी के ब्याज पर टैक्स कब और कैसे लगता है।