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मानसून टिप्स: घर के आसपास भर गया है पानी? सामान बचाने के लिए तुरंत करें ये 7 काम

Sat, 05 Sep 2026 03:42 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 05 Sep 2026 03:42 PM IST
सार

Monsoon Safety Tips: जलभराव तेजी से बढ़ने पर घर में रखा सामान भी खराब हो सकता है। ऐसे में समय रहते जरूरी वस्तुओं को सुरक्षित और ऊंची जगह पर रखना नुकसान को काफी हद तक कम कर सकता है। खासतौर पर महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, दवाइयां और कीमती चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

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Monsoon Safety Tips: How to Keep Your Essential Items Safe During Waterlogging
वाॅटरलाॅगिंग सेफ्टी टिप्स - फोटो : AI

विस्तार
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Heavy Rainfall Safety Tips: लगातार बारिश के बाद अगर आपके घर के आसपास पानी भर गया है, तो सबसे पहले अपनी और परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। जलभराव अचानक बढ़ सकता है और घर के अंदर रखा जरूरी सामान पानी की चपेट में आकर खराब हो सकता है। ऐसे में समय रहते सामान को सुरक्षित और ऊंची जगह पर पहुंचाने से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। खासतौर पर महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाइयां, कपड़े, राशन और कीमती वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।

  • जरूरी दस्तावेजों को सबसे पहले बचाएं

जलभराव की स्थिति में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, बैंक से जुड़े कागजात, बीमा दस्तावेज और संपत्ति से संबंधित कागजात को सुरक्षित करना जरूरी है। इन्हें वाटरप्रूफ फाइल, जिप लॉक बैग या अच्छी तरह बंद प्लास्टिक बैग में रखें। अगर संभव हो तो जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी मोबाइल, कंप्यूटर या सुरक्षित ऑनलाइन स्टोरेज में भी रखें। इससे कागजात खराब होने की स्थिति में डिजिटल रिकॉर्ड काम आ सकता है।

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  • इलेक्ट्रॉनिक सामान को ऊंचाई पर रखें

लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, कैमरा, चार्जर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पानी से जल्दी खराब हो सकते हैं। इन्हें फर्श से हटाकर अलमारी, टेबल या किसी अन्य ऊंची और सूखी जगह पर रखें। अगर पानी घर के अंदर पहुंचने लगा है तो गीले हाथों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, स्विच या बिजली के बोर्ड को छूने से बचें।

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  • दवाइयां और जरूरी सामान सुरक्षित करें

दवाइयों को जलभराव से बचाना बेहद जरूरी है। नियमित इस्तेमाल होने वाली दवाइयां, प्राथमिक उपचार का सामान और बच्चों से जुड़ी जरूरी वस्तुओं को वाटरप्रूफ बैग में रखकर ऊंची जगह पर रखें। इसके अलावा राशन, सूखे खाद्य पदार्थ, जरूरी कपड़े, जूते और बच्चों के सामान को भी फर्श से ऊपर रखना बेहतर है।

 

  • नकदी और कीमती सामान की सुरक्षा

नकदी, जेवर, महत्वपूर्ण चाबियां और अन्य कीमती सामान को खुले में न छोड़ें। इन्हें वाटरप्रूफ पाउच या सीलबंद बैग में रखकर किसी सुरक्षित ऊंचे स्थान पर रखें। अगर आपके पास घर में कोई सुरक्षित लॉकर है, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ऐसी जगह से बचें जहां पानी पहुंचने की आशंका हो।
 

  • फर्नीचर और घरेलू सामान को बचाएं

अगर पानी अभी घर में नहीं आया है, लेकिन बाहर जलभराव है, तो फर्श पर रखे छोटे फर्नीचर, कालीन, गद्दे, जूते और अन्य सामान को ऊंचा कर दें। लकड़ी के फर्नीचर को पानी से बचाने के लिए संभव हो तो उसे सूखी ऊंची जगह पर रखें। हालांकि, भारी सामान उठाते समय अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें।
 

  • बिजली से जुड़ी चीजों में बरतें सावधानी

जलभराव के दौरान बिजली सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। अगर घर में पानी पहुंच चुका है तो गीले फर्श पर खड़े होकर बिजली के स्विच, प्लग या उपकरणों को छूने की कोशिश न करें। मुख्य बिजली आपूर्ति बंद करना तभी उचित है जब ऐसा पूरी तरह सुरक्षित तरीके से किया जा सके। संदेह होने पर बिजली विभाग या योग्य तकनीशियन की सहायता लें।




घर से निकलने की जरूरत हो तो पहले जरूरी सामान तैयार रखें

  • अगर स्थानीय प्रशासन या आपदा प्रबंधन विभाग सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह देता है, तो सामान बचाने में समय न गंवाएं।
  • जरूरी दस्तावेज, दवाइयां, मोबाइल, चार्जर, कुछ कपड़े, पीने का पानी और आवश्यक वस्तुओं को एक सुरक्षित बैग में रखें और परिवार के साथ सुरक्षित स्थान पर जाएं।
  • सबसे जरूरी बात यह है कि पानी बढ़ने की स्थिति में सामान बचाने के लिए अपनी या परिवार की जान जोखिम में न डालें।
  • जलभराव के पानी में खुले बिजली के तार, गड्ढे या अन्य खतरनाक वस्तुएं छिपी हो सकती हैं।
  • इसलिए स्थानीय प्रशासन की चेतावनी और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।
  • समय रहते तैयारी करने से जलभराव के दौरान सामान के नुकसान को कम किया जा सकता है और परिवार को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।

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