करवा चौथ पर बादल, धुंध या प्रदूषण के कारण चांद न दिखे तो क्या करें? जानें जरूरी बातें

Chand Na Dikhe To Kaise Khole Vrat: करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को करवा माता की पूजा और कथा सुनने के बाद चांद के दर्शन कर अर्घ्य देने और व्रत खोलने की परंपरा है। हालांकि, कई बार बारिश, धुंध, प्रदूषण या आसमान में बादल छाए रहने के कारण चांद दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में महिलाओं के मन में सवाल उठता है कि चांद के दर्शन न होने पर व्रत कैसे खोलें और पूजा किस तरह पूरी करें। अगर करवा चौथ की रात आपके शहर में भी चांद नजर न आए, तो ऐसे में कुछ उपाय करके करवा चौथ का व्रत बिना चांद के दर्शन किए खोला जा सकता है।

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