1 of 4 ब्रेन स्ट्रोक के मामले - फोटो : Amarujala.com/AI







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ब्रेन स्ट्रोक, वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा रहा है। इससे हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। आंकड़ों से पता चलता है कि दुनियाभर में स्ट्रोक के कारण हर साल लगभग 65 से 73 लाख लोगों की जान चली जाती है।



29 अक्टूबर को दुनियाभर में विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाएगा। इस साल इसकी थीम है “हर मिनट मायने रखता है”। अमर उजाला में प्रकाशित रिपोर्ट में हमने बताया कि किस तरह से स्ट्रोक हमारी सेहत के लिए गंभीर खतरा हो सकता है और कैसे स्ट्रोक से जान बचाई जा सकती है?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह अचानक रुक जाने या कम हो जाने के कारण ब्रेन स्ट्रोक होता है इससे मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते और वे तेजी से डेड होने लग जाती हैं। समय पर इसकी पहचान कर इलाज न किया जाए तो ये स्थिति गंभीर और जानलेवा हो सकती है। यही कारण है कि ब्रेन स्ट्रोक के मामले में हर एक मिनट मायने रखता है। 29 अक्टूबर को दुनियाभर में विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाएगा। इस साल इसकी थीम है “हर मिनट मायने रखता है”।में हमने बताया कि किस तरह से स्ट्रोक हमारी सेहत के लिए गंभीर खतरा हो सकता है और कैसे स्ट्रोक से जान बचाई जा सकती है?स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह अचानक रुक जाने या कम हो जाने के कारण ब्रेन स्ट्रोक होता है इससे मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते और वे तेजी से डेड होने लग जाती हैं। समय पर इसकी पहचान कर इलाज न किया जाए तो ये स्थिति गंभीर और जानलेवा हो सकती है। यही कारण है कि ब्रेन स्ट्रोक के मामले में हर एक मिनट मायने रखता है।

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2 of 4 ब्रेन स्ट्रोक के खतरे - फोटो : Adobe Stock

वर्षों से बढ़ रहा होता है स्ट्रोक का खतरा



न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वी.के. सिंह बताते हैं, स्ट्रोक अचानक आता है, लेकिन इसके पीछे मौजूद कई जोखिम वर्षों पहले से ही शरीर में पनपने लगते हैं। परेशानी यह है कि इन जोखिमों का अक्सर पता नहीं चलता। वहीं, स्ट्रोक आने के बाद भी कई बार लोग इसके लक्षण पहचानने और अस्पताल पहुंचने में देर कर देते हैं। ऐसे में इलाज के लिए मिलने वाला कीमती समय निकल सकता है और लोगों की मौत हो जाती है।



स्ट्रोक के मरीजों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 73-80 प्रतिशत मरीज लक्षण शुरू होने के औसतन साढ़े चार घंटे से ज्यादा समय बाद अस्पताल पहुंचते हैं। इसकी एक बड़ी वजह स्ट्रोक के लक्षणों के बारे में पर्याप्त जानकारी न होना था।

स्ट्रोक का जोखिम अचानक नहीं बढ़ता। इसके पीछे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल का जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

ये बीमारियां लंबे समय तक बिना स्पष्ट लक्षणों के बनी रह सकती हैं। इसलिए खुद को स्वस्थ महसूस करने वाले युवाओं को भी इनसे सतर्क रहने की जरूरत है।

3 of 4 ब्रेन स्ट्रोक के जोखिम - फोटो : Amarujala.com/AI

डायबिटीज-हाई बीपी बढ़ा रहे खतरा



आईसीएमआर-इंडियाबी के शोध के अनुसार, भारत में लगभग 35.5 प्रतिशत वयस्क हाई ब्लड प्रेशर, 87.3 प्रतिशत डिस्लिपिडेमिया और 11.4 प्रतिशत डायबिटीज से प्रभावित हैं।

डिस्लिपिडेमिया का मतलब खून में कोलेस्ट्रॉल या दूसरे फैट का स्तर सामान्य से बाहर होना है। हाई ब्लड प्रेशर रक्त वाहिकाओं पर दबाव बढ़ाता है, जबकि डायबिटीज और असामान्य कोलेस्ट्रॉल रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन स्थितियों से स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है।

स्ट्रोक के मामले में सबसे बड़ी चिंता क्या है?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, यहां दो महत्वपूर्ण चिंता सामने आती है।

पहला, लोग स्ट्रोक होने से कई साल पहले से मौजूद जोखिमों को नजरअंदाज कर रहे हैं।

दूसरा, जब स्ट्रोक आता है, तो लक्षण पहचानने में देरी के कारण इलाज के लिए जरूरी समय बर्बाद हो रहा है।

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