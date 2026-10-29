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PM Kisan 24th Installment: किसानों के खाते में कितने बजे आएंगे ₹2,000? यहां जानें योजना से जुड़े किसान

Thu, 29 Oct 2026 03:21 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Thu, 29 Oct 2026 03:21 PM IST
सार

  • PM Kisan 24th Installment: पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कल यानी 30 अक्तूबर 2026 को जारी होगी
  • योजना से जुड़े करोड़ों पात्र किसानों के बैंक खाते में कल 2-2 हजार रुपये आएंगे

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PM Kisan 24th Installment: At what time will the rs of 2000 be credited to the farmers' accounts
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कल कितने बजे आएगी? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना काफी चर्चित योजना है और इस योजना को भारत सरकार चलाती है जिसका सीधा लाभ पात्र किसानों को मिलता है। इस योजना के तहत किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं।



इसी क्रम में कल यानी 30 अक्तूबर 2026 को पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी होगी जिसका लाभ करोड़ों पात्र किसानों को मिलेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 24वीं किस्त कितने बजे जारी होगी? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं किस्त कितने बजे जारी होगी। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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PM Kisan 24th Installment: At what time will the rs of 2000 be credited to the farmers' accounts
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कल कितने बजे आएगी? - फोटो : Amar Ujala AI

कल कौन जारी करेगा 24वीं किस्त?

  • पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कल यानी 30 अक्तूबर 2026 को जारी की जाएगी
  • कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 24वीं किस्त को जारी करेंगे
PM Kisan 24th Installment: At what time will the rs of 2000 be credited to the farmers' accounts
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कल कितने बजे आएगी? - फोटो : Amar Ujala

कितने बजे जारी होगी 24वीं किस्त?

  • कल सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरु होगा
  • ये कार्यक्रम गुजरात के बनासकांठा से होगा
  • इसके बाद किस्त जारी होगी
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PM Kisan 24th Installment: At what time will the rs of 2000 be credited to the farmers' accounts
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कल कितने बजे आएगी? - फोटो : Adobe Stock

24वीं किस्त का लाभ कितने किसानों को मिलेगा?

  • इस बार पीएम किसान योजना के 9.34 करोड़ पात्र किसानों को 24वीं किस्त का लाभ मिलेगा
  • किस्त के पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे जाएंगे
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PM Kisan 24th Installment: At what time will the rs of 2000 be credited to the farmers' accounts
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कल कितने बजे आएगी? - फोटो : Adobe Stock

सीधे बैंक खाते में आएगी 24वीं किस्त?

  • पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त पात्र किसानों को मिलेगी
  • सरकार किस्त के पैसे डीबीटी के माध्यम से जारी करती है
  • इससे सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में किस्त के पैसे पहुंचते हैं
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