PM Kisan 24th Installment: किसानों के खाते में कितने बजे आएंगे ₹2,000? यहां जानें योजना से जुड़े किसान

पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कल कितने बजे आएगी? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना काफी चर्चित योजना है और इस योजना को भारत सरकार चलाती है जिसका सीधा लाभ पात्र किसानों को मिलता है। इस योजना के तहत किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं।





इसी क्रम में कल यानी 30 अक्तूबर 2026 को पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी होगी जिसका लाभ करोड़ों पात्र किसानों को मिलेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 24वीं किस्त कितने बजे जारी होगी? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं किस्त कितने बजे जारी होगी। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...