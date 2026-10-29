ध्यान दें: खराब AQI में कैसा होना चाहिए आपका मास्क? खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

1 of 7 खराब AQI में कैसा होना चाहिए आपका मास्क? - फोटो : AI







Link Copied



How to Choose the Right Mask for Air Pollution: देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ लोगों को सांस से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के दौरान घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना प्रदूषण के संपर्क को कम करने का एक जरूरी उपाय हो सकता है। लेकिन क्या हर मास्क प्रदूषण से बचाव कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। आइए जानते हैं कि खराब AQI में कौन-सा मास्क चुनना चाहिए और खरीदारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ लोगों को सांस से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के दौरान घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना प्रदूषण के संपर्क को कम करने का एक जरूरी उपाय हो सकता है। लेकिन क्या हर मास्क प्रदूषण से बचाव कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। आइए जानते हैं कि खराब AQI में कौन-सा मास्क चुनना चाहिए और खरीदारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

Trending Videos

2 of 7 खराब AQI में कैसा होना चाहिए आपका मास्क? - फोटो : Best Mask for Poor AQI

खराब AQI में कौन-सा मास्क पहनना चाहिए?



वायु प्रदूषण के दौरान हवा में मौजूद PM2.5 जैसे बारीक कण सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। इनसे बचाव के लिए अच्छी फिटिंग वाला, प्रमाणित पार्टिकुलेट रेस्पिरेटर उपयोगी हो सकता है।



1. N95 मास्क चुनना बेहतर हो सकता है



N95 रेस्पिरेटर निर्धारित परीक्षण परिस्थितियों में हवा में मौजूद कम से कम 95% सूक्ष्म कणों को फिल्टर करने के लिए डिजाइन किया जाता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि यह हर तरह के प्रदूषण या गैस से 95% सुरक्षा देता है। इसकी प्रभावशीलता चेहरे पर सही फिट होने पर भी निर्भर करती है।



2. N99 और N95 में क्या अंतर है?



N95 और N99 दोनों पार्टिकुलेट रेस्पिरेटर की श्रेणी में आते हैं। निर्धारित परीक्षणों में N95 कम से कम 95% और N99 कम से कम 99% कणों को फिल्टर करता है। लेकिन केवल ज्यादा फिल्ट्रेशन रेट देखकर मास्क न चुनें। उसकी प्रमाणिकता, फिटिंग और आराम भी महत्वपूर्ण हैं।



3. कपड़े और सर्जिकल मास्क कितने प्रभावी हैं?



कपड़े के मास्क और सामान्य सर्जिकल मास्क का मुख्य उद्देश्य अलग हो सकता है। ये कुछ बड़े कणों और बूंदों को रोक सकते हैं, लेकिन हवा में मौजूद बहुत छोटे प्रदूषक कणों से बचाव के लिए इन पर निर्भर रहना सही नहीं है। खराब AQI में अच्छी फिटिंग वाला प्रमाणित रेस्पिरेटर बेहतर विकल्प हो सकता है।





3 of 7 खराब AQI में कैसा होना चाहिए आपका मास्क? - फोटो : Best Mask for Poor AQI

मास्क खरीदते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान



1. प्रमाणित मास्क ही खरीदें



मास्क की पैकेजिंग पर संबंधित मानक और निर्माता की जानकारी देखें। उदाहरण के लिए, अमेरिका के NIOSH-स्वीकृत रेस्पिरेटर पर NIOSH की पहचान और उपयुक्त मॉडल संबंधी जानकारी होनी चाहिए। केवल पैकेट पर N95 लिखा होना प्रमाणिकता की गारंटी नहीं है।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 7 खराब AQI में कैसा होना चाहिए आपका मास्क? - फोटो : Best Mask for Poor AQI

2. चेहरे पर फिटिंग सही हो



मास्क नाक, मुंह और ठुड्डी को अच्छी तरह ढकना चाहिए। किनारों से हवा का रिसाव होने पर उसकी प्रभावशीलता कम हो सकती है। नाक की क्लिप को ठीक से दबाएं और पहनने के बाद सील जांचें।





विज्ञापन

5 of 7 खराब AQI में कैसा होना चाहिए आपका मास्क? - फोटो : Best Mask for Poor AQI