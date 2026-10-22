करवा चौथ 2026: लाल रंग की साड़ी से लेकर सूट तक में दिखेंगी बेहद खूबसूरत, इन अभिनेत्रियों से लें प्रेरणा

1 of 6 करवा चौथ पर लाल रंग के ट्रेडिशनल लुक्स - फोटो : Adobe Stock







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Karwa Chauth Traditional Red Saree Or Lehenga Looks: करवा चौथ का त्योहार हर सुहागिन महिला के लिए खास होता है और इस दिन हर कोई अपने लुक को सबसे खूबसूरत बनाना चाहती है। इस मौके पर लाल रंग का क्रेज हमेशा बना रहता है। लाल रंग न सिर्फ सुहाग का प्रतीक माना जाता है, बल्कि यह आपके ट्रेडिशनल लुक में भी चार चांद लगा देता है। अगर आप भी करवा चौथ पर लाल साड़ी या लहंगा पहनकर दुल्हन जैसा खूबसूरत अंदाज पाना चाहती हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इन स्टाइलिश रेड लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं।



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2 of 6 करवा चौथ रेड कलर फैशन - फोटो : @madhuridixitnene

करवा चौथ पर पारंपरिक और खूबसूरत लुक पाने के लिए लाल साड़ी के साथ गोल्ड ज्वेलरी का कॉम्बिनेशन बेहतरीन विकल्प हो सकता है। लाल रंग जहां आपके लुक में फेस्टिव चार्म जोड़ता है, वहीं गोल्ड ज्वेलरी पूरे आउटफिट को रॉयल और एलिगेंट टच देती है। आप इस लुक को गोल्डन झुमकों, नेकलेस, चूड़ियों और हल्के ग्लैम मेकअप के साथ स्टाइल कर सकती हैं। करवा चौथ के खास मौके पर यह क्लासिक कॉम्बिनेशन आपको आकर्षक और स्टाइलिश लुक देने में मदद करेगा।

3 of 6 करवा चौथ 2026 पर लाल रंग का ट्रेंडी फैशन - फोटो : @kareenakapoorkhan

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4 of 6 करवा चौथ 2026 ट्रेंडी फैशन - फोटो : @deepikapadukone

करवा चौथ पर ट्रेडिशनल लुक में रॉयल टच जोड़ने के लिए हैवी गोल्डन ज़री की साड़ी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। इस तरह की साड़ी के साथ गजरे से सजा लो बन हेयरस्टाइल आपके लुक में चार चांद लगा देगा। खास बात यह है कि यह हेयरस्टाइल साड़ी के साथ-साथ सूट्स पर भी खूब जचेगा और आपके फेस्टिव लुक को एलिगेंट बनाने में मदद करेगा।

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5 of 6 रेड कलर का पोल्का डॉट साड़ी और सूट - फोटो : @Kajol Devgan