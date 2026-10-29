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दिल्ली मेट्रो में छूट गया है सामान? घबराएं नहीं, इस आसान प्रक्रिया से वापस मिलेगा आपका सामान

Thu, 29 Oct 2026 03:20 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Thu, 29 Oct 2026 03:20 PM IST
सार

Delhi Metro Lost and Found: मेट्रो में सामान छूटने पर उसे तय प्रक्रिया के तहत वापस पाया जा सकता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
अगर आपका भी सामान दिल्ली मेट्रो में कहीं भी छूटा है तो ये लेख आपको जरूर पढ़ना चाहिए।

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Left Your Luggage in Delhi Metro Don't Panic, Get It Back With This Easy Process
दिल्ली मेट्रो में छूटा सामान - फोटो : AI

Lost Luggage In Delhi Metro: मेट्रो में रोजाना कई लाखों लोग अपने सफर के लिए दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन या स्टेशन पर अक्सर जल्दबाजी के कारण कई बार यात्रियों का कीमती सामान, बैग, लैपटॉप या अन्य जरूरी चीजें छूट जाती हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि उनका खोया हुआ सामान वापस कैसे मिलेगा। 



आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) यात्रियों की सुविधा के लिए एक बहुत ही प्रभावी 'लॉस्ट एंड फाउंड' सिस्टम चलाता है। सही प्रक्रिया अपनाकर आप अपना छूटा हुआ सामान सुरक्षित वापस पा सकते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि मेट्रो में सामान छूट जाने पर आपको सबसे पहले क्या कदम उठाने चाहिए।
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खोए हुए सामान की शिकायत कहां दर्ज करें? - फोटो : AdobeStock

खोए हुए सामान की शिकायत कहां दर्ज करें?

  • मेट्रो में सामान छूटने पर सबसे पहले तुरंत उस स्टेशन के कंट्रोल रूम या कस्टमर केयर काउंटर पर संपर्क करें।
  • वहां तैनात कर्मचारियों को अपने सफर की पूरी जानकारी दें, जैसे कि आपका सामान किस रंग या आकार का था और कितने बजे किस तरफ की मेट्रो से सफर कर रहे थे।
  • कर्मचारी तुरंत आगे की खोजबीन शुरू कर देते हैं और संबंधित स्टेशन या ट्रेन के स्टाफ से संपर्क करके आपके सामान का पता लगाने की पूरी कोशिश करते हैं।
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कश्मीरी गेट डिपो का क्या महत्व है? - फोटो : AdobeStock

कश्मीरी गेट डिपो का क्या महत्व है?

  • अगर तुरंत सामान नहीं मिलता है, तो सुरक्षा गार्ड या सफाई कर्मचारी को मिलने वाला लावारिस सामान सुरक्षित जमा कर दिया जाता है। 
  • अगले दिन उस सामान को कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर बने मुख्य 'लॉस्ट एंड फाउंड' ऑफिस में भेज दिया जाता है। 
  • आप चाहें तो कुछ समय बाद कश्मीरी गेट डिपो पर जाकर भी अपने सामान की जानकारी ले सकते हैं और वहां से उचित प्रक्रिया पूरी करके उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं।
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सामान वापस पाने के लिए क्या सबूत चाहिए? - फोटो : AdobeStock

सामान वापस पाने के लिए क्या सबूत चाहिए?

  • कश्मीरी गेट ऑफिस या स्टेशन से अपना खोया हुआ सामान वापस लेने के लिए आपको कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। 
  • सामान के असली मालिक होने का दावा करने के लिए आपको अपना वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखाना होगा। 
  • इसके अलावा, सामान के अंदर रखी चीजों का सही विवरण या खरीद का कोई सबूत देना अनिवार्य होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामान सही व्यक्ति को ही मिल रहा है।
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ऑनलाइन स्टेटस देखने की क्या सुविधा है? - फोटो : AdobeStock

ऑनलाइन स्टेटस देखने की क्या सुविधा है?

  • आज के डिजिटल समय में यात्रियों की सुविधा के लिए डीएमआरसी ने ऑनलाइन माध्यम भी उपलब्ध कराया है। 
  • आप डीएमआरसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 'लॉस्ट एंड फाउंड' पोर्टल पर अपने छूटे हुए सामान की जानकारी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। 
  • वेबसाइट पर समय-समय पर मिले हुए सामानों की सूची अपडेट की जाती है, जिससे घर बैठे ही आपको अपने सामान के बारे में सही जानकारी मिल जाती है और आपका समय भी बचता है।
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