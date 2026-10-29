दिल्ली मेट्रो में छूट गया है सामान? घबराएं नहीं, इस आसान प्रक्रिया से वापस मिलेगा आपका सामान

Lost Luggage In Delhi Metro: मेट्रो में रोजाना कई लाखों लोग अपने सफर के लिए दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन या स्टेशन पर अक्सर जल्दबाजी के कारण कई बार यात्रियों का कीमती सामान, बैग, लैपटॉप या अन्य जरूरी चीजें छूट जाती हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि उनका खोया हुआ सामान वापस कैसे मिलेगा।





आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) यात्रियों की सुविधा के लिए एक बहुत ही प्रभावी 'लॉस्ट एंड फाउंड' सिस्टम चलाता है। सही प्रक्रिया अपनाकर आप अपना छूटा हुआ सामान सुरक्षित वापस पा सकते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि मेट्रो में सामान छूट जाने पर आपको सबसे पहले क्या कदम उठाने चाहिए।