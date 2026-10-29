करवा चौथ पर सुबह से रात तक फ्रेश दिखने के लिए अपनाएं ये आसान मेकअप टिप्स

Karwa Chauth Easy Makeup Tips In Hindi: करवा चौथ पर हर महिला चाहती है कि उसका लुक सुबह से रात तक खूबसूरत और फ्रेश नजर आए। लेकिन व्रत, पूजा की तैयारियों, मेहंदी और घर के कामों के बीच त्वचा की देखभाल के लिए समय निकालना आसान नहीं होता। ऐसे में दिनभर की थकान चेहरे पर दिखाई देने लगती है और मेकअप भी कुछ घंटों बाद फीका पड़ सकता है। अगर आप चाहती हैं कि करवा चौथ पर चांद निकलने तक आपका चेहरा ग्लोइंग दिखे और मेकअप लंबे समय तक टिका रहे, तो कुछ आसान स्किनकेयर और मेकअप टिप्स आपके काम आ सकते हैं।

करवा चौथ के लिए बेस्ट रहेगा ये मेकअप लुक





मॉइस्चराइजर

करवा चौथ के दिन मेकअप शुरू करने से पहले स्किन को अच्छी तरह तैयार करना जरूरी है. चेहरा साफ करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाएं और कुछ मिनट इसे स्किन में अच्छी तरह सेट होने दें। व्रत के दौरान त्वचा ड्राई महसूस हो सकती है, इसलिए मॉइस्चराइजर को बिल्कुल स्किप न करें।

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करवा चौथ के दिन मॉइस्चराइजर लगाने के बाद प्राइमर लगाएं। इसे पूरे चेहरे पर मोटी लेयर में लगाने की जरूरत नहीं है। नाक, माथे और ठुड्डी जैसे हिस्सों पर हल्का प्राइमर काफी है, इससे मेकअप को बेहतर बेस मिलेगा और वह जल्दी खराब नहीं होगा।करवा चौथ पर खूबसूरत दिखने के लिए चेहरे पर ज्यादा फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार मोटी लेयर लगाने से मेकअप हैवी दिखने लगता है और कुछ घंटों बाद फाउंडेशन बारीक लाइनों में जमा हो सकता है। इसलिए मेकअप करते समय हल्का या मीडियम कवरेज वाला फाउंडेशन चुनें। इसे पूरे चेहरे पर अच्छी तरह ब्लेंड करें और जहां दाग-धब्बे छिपाने की जरूरत हो, वहीं फाउंडेशन की दूसरी पतली लेयर या कंसीलर लगाएं। इससे चेहरे पर नेचुरल फिनिश आएगी और मेकअप भी ज्यादा अच्छा दिखेगा।चेहरे को फ्लॉलेस और नेचुरल लुक देने के लिए कंसीलर का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। करवा चौथ पर आंखों के नीचे के डार्क सर्कल और नाक के आसपास के निशान छिपाने के लिए थोड़ी मात्रा में कंसीलर लगाएं। इसे ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश की मदद से अच्छी तरह ब्लेंड करें। ध्यान रखें कि कंसीलर की ज्यादा लेयर न लगाएं, ताकि मेकअप भारी न दिखे और चेहरे पर नेचुरल ग्लो बना रहे।चे

करवा चौथ पर चेहरे को फ्रेश और ग्लोइंग दिखाने के लिए ब्लश का इस्तेमाल करना अच्छा विकल्प है। पीच या रोजी शेड का ब्लश गालों पर हल्की रंगत लाकर चेहरे को खिला हुआ लुक देता है।इसके साथ चीकबोन्स पर थोड़ा ब्रॉन्जर लगाकर चेहरे को हल्का डाइमेंशन भी दे सकती हैं। ध्यान रखें कि ब्लश और ब्रॉन्जर को अच्छी तरह ब्लेंड करें, ताकि मेकअप नेचुरल लगे और आपका फेस्टिव लुक निखरकर सामने आए।





चांद निकलने तक नहीं उतरेगी लिपस्टिक

करवा चौथ पर मेकअप को परफेक्ट बनाने में लिपस्टिक की अहम भूमिका होती है। लेकिन दिनभर व्रत रखने और बार-बार पानी न पीने के कारण कुछ महिलाओं के होंठ रूखे महसूस हो सकते हैं। ऐसे में लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों को मॉइस्चराइज करना जरूरी है। पहले लिप प्राइमर लगाएं। इसके बाद लिप पेंसिल से होंठों की आउटलाइन बनाकर अंदर भी हल्का फिल करें, फिर लिपस्टिक की एक पतली लेयर लगाएं। टिश्यू से हल्का ब्लॉट करने के बाद दूसरी पतली लेयर लगाएं, इससे लिप कलर ज्यादा देर तक बना रह सकता है।





करवा चौथ पर मेकअप करते समय न करें ये गलतियां

