करवा चौथ 2026: निर्जला व्रत के बाद क्या खाएं और क्या नहीं? जानें सेहत के हिसाब से जरूरी टिप्स

1 of 5 निर्जला व्रत के बाद क्या खाएं और क्या नहीं? - फोटो : AI







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What to Eat and Avoid After Karwa Chauth Fast: करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं दिनभर निर्जला रहकर अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। शाम को चांद देखने और पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। लेकिन दिनभर भूखे-प्यासे रहने के बाद अचानक ज्यादा खाना या तली-भुनी चीजों का सेवन करना सेहत पर भारी पड़ सकता है। इससे पेट में गैस, एसिडिटी, अपच, उल्टी जैसा महसूस होना और पेट में भारीपन जैसी परेशानियां हो सकती हैं।



ऐसे में व्रत खोलते समय खाने-पीने की सही चीजों का चुनाव करना जरूरी है। आइए जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत खोलने के बाद क्या खाना चाहिए, किन चीजों से परहेज करना बेहतर है और दिनभर के उपवास के बाद सेहत का ख्याल कैसे रखें।

करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं दिनभर निर्जला रहकर अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। शाम को चांद देखने और पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। लेकिन दिनभर भूखे-प्यासे रहने के बाद अचानक ज्यादा खाना या तली-भुनी चीजों का सेवन करना सेहत पर भारी पड़ सकता है। इससे पेट में गैस, एसिडिटी, अपच, उल्टी जैसा महसूस होना और पेट में भारीपन जैसी परेशानियां हो सकती हैं।

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करवा चौथ का व्रत खोलने के बाद क्या खाएं?



1. पानी धीरे-धीरे पिएं



दिनभर पानी नहीं पीने के बाद व्रत खोलते समय एक साथ बहुत ज्यादा पानी पीने के बजाय धीरे-धीरे पानी पिएं। इससे शरीर में पानी की कमी को दूर करने में मदद मिलती है। अगर चक्कर या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें।



2. हल्के भोजन से करें शुरुआत



व्रत खोलने के बाद खिचड़ी, दलिया, हल्की रोटी-सब्जी या सूप जैसे विकल्प चुन सकते हैं। शुरुआत में बहुत ज्यादा भोजन करने से बचें और पेट भरने पर खाना रोक दें।





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3. फल और दही को करें शामिल



आसानी से पच जाने वाले फल खाए जा सकते हैं। दही भी अच्छा विकल्प हो सकता है, बशर्ते आपको इससे गैस या पेट की परेशानी न होती हो।



4. प्रोटीन और पोषक तत्वों पर दें ध्यान



व्रत के बाद संतुलित भोजन में दाल, दही, पनीर या अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल कर सकते हैं। इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं।





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करवा चौथ का व्रत खोलने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए?



1. बहुत ज्यादा तला-भुना भोजन



पूरी, कचौड़ी, पकौड़े और ज्यादा तेल-मसाले वाले पकवान एक साथ खाने से पेट भारी हो सकता है और एसिडिटी बढ़ सकती है। इसलिए इनका सेवन सीमित मात्रा में करें।



2. बहुत ज्यादा मिठाई



व्रत खोलने के बाद एक साथ ज्यादा मिठाई खाने से कुछ लोगों को पेट में परेशानी हो सकती है। मिठाई कम मात्रा में खाएं और संतुलित भोजन को प्राथमिकता दें।





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