Remove Oil Stains : कपड़ों पर तेल का दाग लगना एक आम समस्या है। कई बार खाना बनाते समय, खाना खाते समय या किचन में काम करने के दौरान कपड़ों पर तेल गिर जाता है। खासकर जब आपके पसंदीदा या महंगे कपड़ों पर तेल का दाग लग जाए, तो परेशानी और बढ़ जाती है। तेल के दाग सामान्य दागों से थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि तेल कपड़े के रेशों में गहराई तक पहुंच सकता है। ऐसे में केवल पानी से कपड़ा धोने पर दाग आसानी से नहीं निकलता।

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कई लोग तेल का दाग हटाने के लिए बार-बार साबुन और डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कपड़ों पर चिकनाई का निशान बना रहता है। अगर समय रहते सही तरीका अपनाया जाए, तो जिद्दी से जिद्दी तेल का दाग भी काफी हद तक साफ किया जा सकता है।

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सबसे अच्छी बात यह है कि तेल के दाग हटाने के लिए आपको महंगे क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके घर में मौजूद बेकिंग सोडा, डिशवॉशिंग लिक्विड, टैल्कम पाउडर और सामान्य डिटर्जेंट की मदद से भी कपड़ों को साफ किया जा सकता है। आइए जानते हैं कपड़ों से तेल का दाग निकालने के 7 आसान और असरदार घरेलू तरीके, जिन्हें अपनाकर आप अपने पसंदीदा कपड़ों को दोबारा साफ-सुथरा बना सकते हैं।



डिशवॉशिंग लिक्विड का करें इस्तेमाल

कपड़ों से तेल का दाग हटाने के लिए डिशवॉशिंग लिक्विड एक अच्छा विकल्प है। यह बर्तनों की चिकनाई हटाने के लिए बनाया जाता है। दाग वाली जगह पर इसकी कुछ बूंदें डालें और उंगलियों से हल्के हाथों से फैलाएं। 10 से 15 मिनट बाद कपड़े को सामान्य पानी से धो लें। इसके बाद कपड़े के अनुसार डिटर्जेंट से साफ करें।



बेकिंग सोडा से हटाएं तेल का दाग

बेकिंग सोडा तेल को सोखने में मदद कर सकता है। दाग वाली जगह पर बेकिंग सोडा छिड़कें और लगभग 20 से 30 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद पाउडर को ब्रश या मुलायम कपड़े से हटा दें। फिर कपड़े को सामान्य तरीके से धो लें।

अगर कपड़ों पर अभी-अभी तेल गिरा है, तो टैल्कम पाउडर उपयोगी हो सकता है। तेल वाली जगह पर थोड़ा पाउडर डालकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें। यह अतिरिक्त तेल सोखने में मदद करता है। इसके बाद पाउडर हटाकर कपड़े को धो लें।



सफेद चॉक पाउडर भी है मददगार

सफेद चॉक को पीसकर उसका पाउडर तेल के दाग पर डालें। इसे कुछ समय तक लगा रहने दें, ताकि यह तेल को सोख सके। इसके बाद कपड़े को झाड़कर सामान्य तरीके से साफ कर लें।



लिक्विड डिटर्जेंट से करें सफाई

तेल के दाग पर थोड़ा लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट लगाएं। इसे 10 से 15 मिनट तक छोड़ दें। फिर कपड़े के लेबल के अनुसार पानी के तापमान में धो लें। जरूरत पड़ने पर इस प्रक्रिया को दोहराएं।



कॉर्नस्टार्च का करें इस्तेमाल

कॉर्नस्टार्च भी तेल सोखने में मदद कर सकता है। दाग पर इसकी एक परत लगाकर 20 से 30 मिनट तक छोड़ दें। फिर पाउडर हटाकर कपड़े को धो लें। यह तरीका खासकर ताजा तेल के दागों के लिए उपयोगी है।



पुराने तेल के दाग के लिए अपनाएं खास तरीका

अगर कपड़ों पर तेल का दाग पुराना हो गया है, तो पहले दाग पर थोड़ा डिशवॉशिंग लिक्विड या लिक्विड डिटर्जेंट लगाएं। इसे 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें। फिर कपड़े के अनुसार धोएं। दाग पूरी तरह निकलने तक कपड़े को ड्रायर या तेज गर्मी में न सुखाएं।



जरूरी सावधानियां

