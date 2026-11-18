Homemade Fertiliser for Plants: आजकल घर की छत, बालकनी और गार्डन में सब्जियां उगाने का शौक तेजी से बढ़ रहा है। लोग बाजार से सब्जियां खरीदने के बजाय घर पर ही टमाटर, मिर्च, धनिया, पालक और बैंगन जैसी ताजी सब्जियां उगाना पसंद कर रहे हैं। लेकिन कई बार पौधों की सही देखभाल करने के बावजूद उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पौधे कमजोर दिखाई देते हैं और फूल आने के बाद भी फल कम लगते हैं। इसकी एक वजह मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है।

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ऐसे में पौधों के लिए घर पर बनी ऑर्गेनिक खाद यानी Homemade Fertiliser काफी उपयोगी साबित हो सकती है। खास बात यह है कि इसके लिए आपको महंगे केमिकल फर्टिलाइजर खरीदने की जरूरत नहीं है। रसोई से निकलने वाले सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, चायपत्ती और अंडे के छिलकों जैसी चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करके उपयोगी जैविक खाद तैयार की जा सकती है।यह खाद मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाने, उसकी संरचना सुधारने और पौधों को धीरे-धीरे पोषण उपलब्ध कराने में मदद करती है। आइए जानते हैं घर पर ऑर्गेनिक खाद बनाने के 5 आसान तरीके, जिनसे आपका किचन गार्डन भी हरा-भरा रह सकता है।

रसोई में रोजाना निकलने वाले आलू, गाजर, लौकी, केले और अन्य फलों-सब्जियों के छिलके बेकार समझकर फेंकने की जरूरत नहीं है। इनसे अच्छी जैविक खाद बनाई जा सकती है।

इसके लिए एक बाल्टी या कंपोस्ट बिन लें। इसमें सब्जियों और फलों के छोटे-छोटे टुकड़े डालें। इसके ऊपर सूखी पत्तियां, कटा हुआ गत्ता या सूखा भूसा मिलाएं। हरे और सूखे पदार्थों की परतें बनाते रहें। मिश्रण में हल्की नमी बनाए रखें और समय-समय पर पलटते रहें। कुछ समय बाद यह गहरे रंग की भुरभुरी खाद में बदल जाएगा।



केले के छिलकों का करें इस्तेमाल

केले के छिलकों में पोटैशियम समेत कुछ उपयोगी खनिज तत्व होते हैं। इन्हें सीधे गमले में डालने के बजाय कंपोस्ट में मिलाना बेहतर है।

केले के छिलकों को छोटे टुकड़ों में काटकर कंपोस्ट बिन में डालें। सूखी पत्तियों और दूसरे जैविक कचरे के साथ मिलाकर सड़ने दें। तैयार खाद को सब्जियों के पौधों की मिट्टी में थोड़ी मात्रा में मिला सकते हैं।



सूखी पत्तियों से तैयार करें नेचुरल खाद

पेड़ों से गिरने वाली सूखी पत्तियां भी पौधों के लिए उपयोगी खाद बनाने में मदद करती हैं। इनमें कार्बन से भरपूर जैविक पदार्थ होता है।

सूखी पत्तियों को छोटे टुकड़ों में काट लें। इन्हें सब्जियों के छिलकों और थोड़ी नमी के साथ कंपोस्ट बिन में डालें। समय-समय पर मिश्रण को पलटते रहें। इससे मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाने वाली खाद तैयार हो सकती है।



चायपत्ती से बनाएं ऑर्गेनिक कंपोस्ट

चाय बनाने के बाद बची हुई चायपत्ती को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, इसका उपयोग करने से पहले इसे अच्छी तरह धोकर चीनी और दूध के अवशेष हटा दें।

इसके बाद चायपत्ती को सुखाकर कंपोस्ट में मिला दें। इसे सीधे गमले में ज्यादा मात्रा में डालने से बचें। कंपोस्ट के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना बेहतर रहता है।



वर्मी कंपोस्ट से बढ़ाएं मिट्टी की गुणवत्ता

अगर आप अपने किचन गार्डन में बेहतर जैविक खाद चाहते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट भी एक अच्छा विकल्प है। इसे केंचुओं की मदद से तैयार किया जाता है।

इसके लिए एक हवादार कंटेनर में नारियल का बुरादा, सूखी पत्तियां और जैविक किचन वेस्ट डालें। इसमें उपयुक्त कंपोस्टिंग केंचुए डालकर नमी बनाए रखें। कुछ समय बाद केंचुए जैविक कचरे को पोषक तत्वों से भरपूर वर्मी कंपोस्ट में बदलने में मदद करते हैं।





सब्जियों के पौधों में खाद डालते समय रखें ये सावधानियां

