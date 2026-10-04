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होम डेकोर आइडिया: मिट्टी और बांस से होम डेकोर के आसान तरीके, त्योहारों के सीजन में घर को दें देसी-मॉडर्न लुक

Sun, 04 Oct 2026 03:03 PM IST
Shruti Gaur लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Sun, 04 Oct 2026 03:03 PM IST
सार

Home Decor Idea: इस साल फेस्टिव सीजन में ट्रेंड में है मिट्टी और बांस का डेकोर.... आज के इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आप इससे कैसे अपना घर सजा सकते हैं। 

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Home decor ideas how to decor home with clay and bamboo full guide in hindi
त्योहारों के सीजन में घर को दें देसी-मॉडर्न लुक - फोटो : AI

विस्तार
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 Home Decor Idea:  फेस्टिव सीजन में घर को सजाने के लिए अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं, जो खूबसूरत होने के साथ-साथ नेचुरल और ट्रेडिशनल भी लगे, तो मिट्टी और बांस का डेकोर बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इन दिनों होम डेकोर में नेचुरल मैटेरियल, हैंडमेड क्राफ्ट और अर्थी टोन काफी पसंद किए जा रहे हैं। 
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खास बात यह है कि इन चीजों को बहुत ज्यादा खर्च किए बिना अलग-अलग तरीकों से घर के हर कोने में इस्तेमाल किया जा सकता है। लिविंग रूम से लेकर बालकनी, एंट्री एरिया और पूजा के कोने तक मिट्टी और बांस के डेकोर पीसेज घर की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन अपने घर को देसी और मॉडर्न टच देना चाहते हैं, तो जानिए मिट्टी और बांस से घर सजाने के आसान और क्रिएटिव तरीके।
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मिट्टी के दीयों से सजाएं घर

 फेस्टिव सीजन में मिट्टी के दीये सबसे आसान और खूबसूरत डेकोर आइडिया हैं। आप इन्हें बालकनी, खिड़की, एंट्री एरिया या पूजा के स्थान पर सजा सकते हैं। अलग-अलग रंगों के पेंट और छोटी रंगोली के साथ दीयों की सजावट और आकर्षक लग सकती है।
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मिट्टी के मटकों को बनाएं डेकोर पीस

 पुराने या नए मिट्टी के मटकों को घर की सजावट में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें हैंडपेंट करके प्लांटर की तरह इस्तेमाल करें या इनमें आर्टिफिशियल फूल लगाकर लिविंग रूम के किसी कोने में रखें। मिट्टी के नैचुरल रंग को बरकरार रखने से घर को रस्टिक लुक मिलेगा।

 बांस की टोकरियों से बनाएं स्टाइलिश स्टोरेज

 बांस की टोकरियां सिर्फ सामान रखने के काम नहीं आतीं, बल्कि इन्हें होम डेकोर का हिस्सा भी बनाया जा सकता है। आप इनमें कुशन, मैगजीन, छोटे प्लांट या डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं। अलग-अलग आकार की टोकरियों को एक साथ रखने से कोने को खूबसूरत लुक मिलेगा।

बांस के लैंप से दें गर्म रोशनी

 बांस से बने हैंगिंग लैंप या टेबल लैंप घर को सॉफ्ट और वॉर्म लुक देते हैं। इन्हें लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया या बालकनी में लगाया जा सकता है। पीली या वॉर्म लाइट के साथ बांस का टेक्सचर ज्यादा खूबसूरत दिखाई देतार्नर है, तो मिट्टी के प्लांटर्स का इस्तेमाल करें। इनमें मनी प्लांट, तुलसी, स्नेक प्लांट या छोटे फूल वाले है।

 मिट्टी के प्लांटर्स से सजाएं बालकनी

 अगर आपके घर में बालकनी या छोटा-सा ग्रीन कॉर्नर है, तो मिट्टी के प्लांटर्स का इस्तेमाल करें। इनमें मनी प्लांट, तुलसी, स्नेक प्लांट या छोटे फूल वाले पौधे लगाए जा सकते हैं। प्लांटर्स को अलग-अलग ऊंचाई पर रखने से स्पेस ज्यादा आकर्षक लगेगा।

 बांस की वॉल हैंगिंग लगाएं

 दीवार को खाली छोड़ने के बजाय बांस की वॉल प्लेट, बास्केट या हैंडमेड वॉल हैंगिंग से सजाएं। खासकर लिविंग रूम या एंट्री एरिया में यह डेकोर पीस घर को नेचुरल और एथनिक लुक दे सकता है।

मिट्टी और बांस को साथ करें इस्तेमाल

 अगर आप थोड़ा मॉडर्न और यूनिक लुक चाहते हैं, तो दोनों मैटेरियल को एक साथ इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, मिट्टी के छोटे पॉट को बांस की टोकरी में रखें या बांस कीव्हाइट, टेराकोटा और ग्रीन जैसे नेचुरल शेड अच्छे लगते हैं। बहुत ज्यादा रंगों का इस्तेमाल करने के बजाय दो या तीन कलर ट्रे पर मिट्टी के दीये सजाएं। इससे डेकोर में बैलेंस और विजुअल इंटरेस्ट दोनों आएंगे।


कलर कॉम्बिनेशन का रखें ध्यान

 मिट्टी और बांस के साथ ब्राउन, बेज, ऑफ-व्हाइट, टेराकोटा और ग्रीन जैसे नेचुरल शेड अच्छे लगते हैं। बहुत ज्यादा रंगों का इस्तेमाल करने के बजाय दो या तीन कलर टोन रखें। इससे घर का डेकोर सटल और एलिगेंट दिखाई देगा।
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