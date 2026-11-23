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Kada Prasad Recipe: सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती को प्रकाश पर्व और गुरुपर्व के रूप में बड़े श्रद्धाभाव के साथ मनाया जाता है। इस दिन देशभर के गुरुद्वारों में विशेष सजावट की जाती है। जगह-जगह कीर्तन, अरदास और लंगर का आयोजन होता है।

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गुरुद्वारे में मिलने वाला कड़ा प्रसाद भी इस पावन अवसर की खास पहचान है। इसका स्वाद इतना खास होता है कि इसे खाने के बाद लोग अक्सर घर पर भी बनाने का तरीका जानना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि कड़ा प्रसाद बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। गेहूं का आटा, देसी घी, चीनी और पानी से इसे आसानी से तैयार किया जा सकता है।इसकी सबसे खास बात इसका मुलायम टेक्सचर और घी में भुने आटे की खुशबू है। हालांकि इसे बनाने में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि आटे को सही तरीके से भूनना और चाशनी को धीरे-धीरे मिलाना जरूरी होता है। अगर आपकी भी कड़ा प्रसाद खाने की इच्छा है और आप गुरु नानक जयंती पर घर में यह पारंपरिक रेसिपी बनाना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका। इस रेसिपी में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी आसानी से रसोई में मिल जाती है।

कड़ा प्रसाद बनाने के लिए आपको इन चार चीजों की जरूरत होगी,

गेहूं का आटा – 1 कप

देसी घी – 1 कप

चीनी – 1 कप

पानी – 3 कप

इस पारंपरिक रेसिपी में आटा, घी और चीनी बराबर मात्रा में लिए जाते हैं। पानी की मात्रा से प्रसाद का टेक्सचर तैयार होता है।



स्टेप 1: चीनी का पानी तैयार करें

सबसे पहले एक पैन में 3 कप पानी डालें और उसमें 1 कप चीनी मिला दें। गैस पर इसे गर्म करें और लगातार चलाते रहें, ताकि चीनी पूरी तरह घुल जाए। पानी में उबाल आने और चीनी घुलने के बाद गैस धीमी कर दें। इस मिश्रण को गर्म ही रखें।

स्टेप 2: घी गर्म करें

अब एक भारी तले वाली कड़ाही लें और उसमें 1 कप देसी घी डालकर गर्म करें। घी गर्म होने पर इसमें 1 कप गेहूं का आटा डाल दें।

स्टेप 3: आटे को अच्छी तरह भूनें

आटे को धीमी से मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें। ध्यान रखें कि आटा कड़ाही में नीचे न लगे और उसमें गांठें न बनें। जब आटे का रंग सुनहरा भूरा होने लगे और उससे अच्छी खुशबू आने लगे, तो समझ लें कि आटा अच्छी तरह भुन गया है। इसमें लगभग 12 से 15 मिनट लग सकते हैं।

स्टेप 4: चीनी वाला पानी मिलाएं

अब आंच धीमी कर दें। तैयार गर्म चीनी वाले पानी को धीरे-धीरे भुने हुए आटे में डालें और लगातार चलाते रहें। ध्यान रखें कि गर्म मिश्रण के छींटे पड़ सकते हैं, इसलिए पानी सावधानी से डालें। लगातार चलाने से इसमें गांठें नहीं बनेंगी।

स्टेप 5: प्रसाद को पकाएं

अब मिश्रण को लगातार चलाते हुए पकाएं। कुछ ही देर में यह गाढ़ा होने लगेगा। जब आटा पानी को सोख ले और घी हल्का अलग दिखाई देने लगे, तो गैस बंद कर दें। आपका स्वादिष्ट कड़ा प्रसाद तैयार है।





कड़ा प्रसाद बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान



कड़ा प्रसाद का स्वाद अच्छा बनाने के लिए आटे को जल्दबाजी में न भूनें। इसे लगातार चलाते रहें, ताकि आटा जले नहीं। गर्म चीनी का पानी डालते समय विशेष सावधानी रखें। प्रसाद को ताजा और गर्म परोसें। गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद तैयार करने और बांटने की धार्मिक मर्यादा का विशेष महत्व है। घर पर इसे बनाते समय भी स्वच्छता रखें और यदि धार्मिक भेंट के रूप में तैयार कर रहे हैं, तो अपनी परंपरा और गुरुद्वारे की मर्यादा का पालन करें।