खराब AQI के नुकसान: सिर्फ 7 दिन प्रदूषण में सांस लेने से फेफड़ों का क्या होता है? जानें शरीर पर असर

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बार-बार सूखी खांसी आना।

सांस लेने में परेशानी होना।

सीने में भारीपन या जकड़न महसूस होना।

आंखों और गले में जलन होना।

नाक बहना और छींक आना।

सिरदर्द और थकान महसूस होना।

अस्थमा के लक्षण बढ़ना।

AQI ज्यादा खराब होने पर बाहर निकलने से बचें।

बाहर जाते समय अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क पहनें।

घर की हवा साफ रखने के लिए HEPA एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

प्रदूषण ज्यादा होने पर सुबह और शाम बाहर एक्सरसाइज करने से बचें।

घर में धूम्रपान, अगरबत्ती और अन्य धुएं से दूरी बनाएं।

पर्याप्त पानी पिएं और संतुलित आहार लें।

अस्थमा या सांस की बीमारी होने पर डॉक्टर की बताई दवाएं नियमित लें।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ 7 दिन प्रदूषण में रहने से भी फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है? इसका असर बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों पर कितना गंभीर हो सकता है? प्रदूषण के शुरुआती लक्षणों को पहचानना क्यों जरूरी है? इस लेख में जानें 7 दिन प्रदूषण में रहने से फेफड़ों पर क्या असर पड़ता है और इससे बचाव के लिए कौन-से उपाय अपनाने चाहिए।प्रदूषित हवा में मौजूद छोटे कण सांस के साथ फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। लगातार संपर्क में रहने से श्वसन तंत्र में जलन और सूजन हो सकती है। इसका असर हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होता। यह प्रदूषण के स्तर, संपर्क की अवधि और व्यक्ति की सेहत पर निर्भर करता है।PM2.5 जैसे बेहद छोटे प्रदूषण कण फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं। इनके संपर्क में आने से श्वसन नलियों में सूजन और जलन हो सकती है। इससे सांस लेने में परेशानी महसूस हो सकती है।प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से गले और सांस की नलियों में जलन हो सकती है। इसके कारण सूखी खांसी, गले में खराश और बार-बार गला साफ करने की समस्या हो सकती है।खराब AQI में सांस लेना अस्थमा और दूसरी सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल हो सकता है। सामान्य काम करने या थोड़ा चलने पर भी सांस फूल सकती है।वायु प्रदूषण अस्थमा के मरीजों में अटैक का खतरा बढ़ा सकता है। इसके कारण घरघराहट, खांसी और सीने में जकड़न जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।प्रदूषण के संपर्क में आने से कुछ लोगों में फेफड़ों की कार्यक्षमता अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है। पहले से फेफड़ों की बीमारी से परेशान लोगों में इसका असर अधिक दिखाई दे सकता है।लगातार प्रदूषित हवा में रहने पर कुछ लोगों में ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं:जरूरी नहीं कि 7 दिन प्रदूषण में रहने से फेफड़ों को स्थायी नुकसान हो। इसका असर प्रदूषण की मात्रा, संपर्क की अवधि और व्यक्ति की सेहत पर निर्भर करता है। हालांकि, लगातार खराब हवा में सांस लेना श्वसन संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है।-----------------------------------यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।