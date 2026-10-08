खाली पेट वर्कआउट करने से क्या सच में ज्यादा फैट बर्न होता है? जानें पूरी सच्चाई

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यह सवाल खासकर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो वजन कम करने या बॉडी फैट घटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि वर्कआउट की तीव्रता, कुल कैलोरी का सेवन, डाइट, नींद और नियमित एक्सरसाइज भी वजन घटाने में अहम भूमिका निभाते हैं। आइए जानते हैं खाली पेट वर्कआउट के फायदे, नुकसान और सही तरीका।खाली पेट एक्सरसाइज करने पर शरीर ऊर्जा के लिए फैट का इस्तेमाल अपेक्षाकृत ज्यादा कर सकता है। खासकर रातभर के उपवास के बाद सुबह किए गए हल्के या मध्यम स्तर के कार्डियो में फैट ऑक्सीडेशन बढ़ सकता है। लेकिन ज्यादा फैट ऑक्सीडेशन का मतलब हमेशा ज्यादा वजन कम होना नहीं है। वजन घटाने के लिए लंबे समय तक शरीर द्वारा खर्च की जाने वाली कुल कैलोरी और डाइट का संतुलन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।सुबह खाली पेट हल्की एक्सरसाइज करने से कुछ लोगों को हल्का और आरामदायक महसूस हो सकता है। खासकर वॉकिंग, हल्की साइकिलिंग या कम तीव्रता वाले कार्डियो के लिए यह विकल्प अपनाया जा सकता है। कुछ लोगों को सुबह बिना नाश्ता किए एक्सरसाइज करना सुविधाजनक लगता है और इससे उनकी नियमित वर्कआउट रूटीन बनी रहती है।किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?हर व्यक्ति के लिए खाली पेट वर्कआउट सही नहीं होता। लंबे समय तक या बहुत तेज एक्सरसाइज करने पर कुछ लोगों को कमजोरी, चक्कर, थकान या लो ब्लड शुगर जैसा महसूस हो सकता है। डायबिटीज, लो ब्लड प्रेशर या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या वाले लोगों को खाली पेट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।अगर आपका लक्ष्य फैट लॉस है, तो सिर्फ खाली पेट वर्कआउट पर निर्भर रहने के बजाय नियमित एक्सरसाइज, संतुलित डाइट, पर्याप्त प्रोटीन, अच्छी नींद और कुल कैलोरी सेवन पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। अगर खाली पेट वर्कआउट के दौरान कमजोरी महसूस होती है, तो जबरदस्ती एक्सरसाइज करने के बजाय हल्का प्री-वर्कआउट स्नैक लेना बेहतर विकल्प हो सकता है।---------------------यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।