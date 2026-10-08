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खाली पेट वर्कआउट करने से क्या सच में ज्यादा फैट बर्न होता है? जानें पूरी सच्चाई

Thu, 08 Oct 2026 02:17 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Thu, 08 Oct 2026 02:17 PM IST
सार

Morning Workout Before Breakfast: इस लेख में जानें कि खाली पेट वर्कआउट करने से क्या सच में ज्यादा फैट बर्न होता है, इसके फायदे-नुकसान क्या हैं और वजन घटाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

 

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Morning Workout Before Breakfast Does Working Out on an Empty Stomach Burn More Fat
क्या खाली पेट वर्कआउट से ज्यादा फैट बर्न होता है? - फोटो : AI

विस्तार
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Morning Workout Before Breakfast: वजन कम करने के लिए लोग अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। इनमें सुबह उठकर बिना कुछ खाए वर्कआउट करना यानी फास्टेड वर्कआउट भी काफी लोकप्रिय है। माना जाता है कि खाली पेट एक्सरसाइज करने से शरीर जमा फैट को ज्यादा तेजी से ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करता है और इससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है। लेकिन क्या वास्तव में खाली पेट वर्कआउट करने से ज्यादा फैट बर्न होता है? 
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यह सवाल खासकर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो वजन कम करने या बॉडी फैट घटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि वर्कआउट की तीव्रता, कुल कैलोरी का सेवन, डाइट, नींद और नियमित एक्सरसाइज भी वजन घटाने में अहम भूमिका निभाते हैं। आइए जानते हैं खाली पेट वर्कआउट के फायदे, नुकसान और सही तरीका।
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 खाली पेट वर्कआउट से क्या ज्यादा फैट बर्न होता है?

खाली पेट एक्सरसाइज करने पर शरीर ऊर्जा के लिए फैट का इस्तेमाल अपेक्षाकृत ज्यादा कर सकता है। खासकर रातभर के उपवास के बाद सुबह किए गए हल्के या मध्यम स्तर के कार्डियो में फैट ऑक्सीडेशन बढ़ सकता है। लेकिन ज्यादा फैट ऑक्सीडेशन का मतलब हमेशा ज्यादा वजन कम होना नहीं है। वजन घटाने के लिए लंबे समय तक शरीर द्वारा खर्च की जाने वाली कुल कैलोरी और डाइट का संतुलन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।
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  खाली पेट वर्कआउट के संभावित फायदे

सुबह खाली पेट हल्की एक्सरसाइज करने से कुछ लोगों को हल्का और आरामदायक महसूस हो सकता है। खासकर वॉकिंग, हल्की साइकिलिंग या कम तीव्रता वाले कार्डियो के लिए यह विकल्प अपनाया जा सकता है। कुछ लोगों को सुबह बिना नाश्ता किए एक्सरसाइज करना सुविधाजनक लगता है और इससे उनकी नियमित वर्कआउट रूटीन बनी रहती है।

  किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?

हर व्यक्ति के लिए खाली पेट वर्कआउट सही नहीं होता। लंबे समय तक या बहुत तेज एक्सरसाइज करने पर कुछ लोगों को कमजोरी, चक्कर, थकान या लो ब्लड शुगर जैसा महसूस हो सकता है। डायबिटीज, लो ब्लड प्रेशर या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या वाले लोगों को खाली पेट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।

 वजन घटाने के लिए क्या बेहतर है?

अगर आपका लक्ष्य फैट लॉस है, तो सिर्फ खाली पेट वर्कआउट पर निर्भर रहने के बजाय नियमित एक्सरसाइज, संतुलित डाइट, पर्याप्त प्रोटीन, अच्छी नींद और कुल कैलोरी सेवन पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। अगर खाली पेट वर्कआउट के दौरान कमजोरी महसूस होती है, तो जबरदस्ती एक्सरसाइज करने के बजाय हल्का प्री-वर्कआउट स्नैक लेना बेहतर विकल्प हो सकता है।

 
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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