1 of 4 अजवाइन के फायदे - फोटो : Adobe Stock







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लाइफस्टाइल और खानपान की समस्याओं ने पूरे शरीर की सेहत को गंभीर रूप से नकुसान पहुंचाया है। दिल की बीमारियां हों या डायबिटीज के मामले, लिवर की समस्या हो या किडनी डिजीज, सभी उम्र के लोगों में ये परेशानियां बढ़ती देखी जा रही है। दिनचर्या और डाइट का हमारे पाचन तंत्र पर भी सीधा असर होता है और पाचन में होने वाली दिक्कतें संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए खतरनाक मानी जाती हैं।



पेट में गैस, अपच या कब्ज होने पर घर के बड़े अक्सर अजवाइन खाने की सलाह देते हैं। भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाला यह मसाला पारंपरिक रूप से पेट की समस्याओं में राहत के लिए उपयोग किया जाता रहा है। अजवाइन में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जिनमें पाचन संबंधी और सूजन कम करने वाले गुण हो सकते हैं।



पर क्या आप जानते हैं कि अजवाइन सिर्फ पेट ही नहीं ठीक करता है बल्कि इसका सेवन पूरे शरीर को कई सारे लाभ दे सकता है।

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2 of 4 पाचन को कैसे ठीक रखें? - फोटो : adobe stock images

तमाम तरह के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई लोग सुबह खाली पेट अजवाइन का पानी पीना पसंद करते हैं। इसे बनाने के लिए रात में एक चम्मच अजवाइन को एक कप पानी में भिगोकर रख दें। सुबह पानी को छानकर पी सकते हैं। आइए जानते हैं अजवाइन का पानी पीने से किन समस्याओं में मदद मिल सकती है।



पाचन संबंधी समस्याओं में राहत



अजवाइन का इस्तेमाल गैस, पेट फूलने और अपच जैसी समस्याओं में पारंपरिक रूप से किया जाता है। इसमें मौजूद थाइमोल पाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने में मदद कर सकता है।

अजवाइन का पानी पीने से कुछ लोगों को पेट की ऐंठन और गैस से राहत मिल सकती है।

कब्ज की समस्या में भी इसे घरेलू उपाय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

हालांकि, लगातार कब्ज या पेट दर्द होने पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

3 of 4 वेट लॉस के लिए अजवाइन - फोटो : Adobe stock

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