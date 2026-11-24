विशेषज्ञों के मुताबिक, पहले लिवर की बीमारियों के लिए शराब पीने को बड़ा कारण माना जाता था, लेकिन अब शरीर में बढ़ती चर्बी और मोटापा भी इसके खतरे को बढ़ाते देख जा रहे हैं।



ब्रिटेन में जारी इस नई गाइडलाइन को तैयार करने वाले विशेषज्ञ प्रोफेसर स्टुअर्ट मैकफर्सन कहते हैं, लिवर की ज्यादातर गंभीर बीमारियां वर्षों तक धीरे-धीरे विकसित होती हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लिवर में काफी ज्यादा नुकसान होने तक मरीज को अक्सर किसी समस्या का एहसास ही नहीं होता।



नई स्क्रीनिंग व्यवस्था से ऐसे हजारों मरीजों की पहचान हो सकती है, जिनकी बीमारी का अब तक पता नहीं चल पाता।



डायबिटीज और प्री-डायबिटीज वाले लोगों को ज्यादा खतरा



विशेषज्ञों ने चेताया है कि डायबिटीज और प्री-डायबिटीज के शिकार लोगों को अपनी लिवर हेल्थ को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। ऐसे लोगों में आगे चलकर फैटी लिवर की डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके संकेतों को पहचानना और समय पर जांच कराना बीमारी को बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है।



क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के हेपेटोलॉजिस्ट प्रोफेसर विलियम अलाजावी के मुताबिक, अगर लिवर की बीमारी का पता बहुत देर से चलता है, तो तब तक हुए नुकसान को ठीक करना काफी मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग कई वर्षों तक लिवर की बीमारी के साथ रहते हैं, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चलता। कई मरीजों को पहली बार तब बीमारी के बारे में पता चलता है, जब उनका लिवर फेल होने लगता है।